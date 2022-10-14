Холдинг Ивана Таврина Kismet Capital (от тюркского "судьба") становится владельцем Avito, которого акционеры сервиса искали с весны 2022:

Крупнейший в России сервис объявлений Avito не достался ни VK, ни Владимиру Потанину: покупателем 100% акций Avito станет экс-гендиректор «МегаФона», предприниматель Иван Таврин, выяснил The Bell. Сумма сделки составит свыше 100 млрд рублей. Холдинг «Кисмет капитал груп» Таврина уже подписал с владельцем Avito, южноафриканским Naspers, обязывающее соглашение о сделке и получил ее одобрение от правительства и ФАС.

О цене сделки сообщил сам Naspers, это 151 млрд рублей.

Авито является прибыльной компанией с маржинальностью больше чем у "Яндекса" - чистая прибыль по РСБУ в 2021-м году превысила 14 млрд рублей.