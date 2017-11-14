Группа «Везёт», которая включает в себя сервисы заказа такси Fasten Russia (бренды «Сатурн» и RedTaxi) и «Везёт» (бренды RuTaxi, «Лидер», «Везёт»), ведет переговоры с разными структурами о привлечении инвестиций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собеседника, который знаком с деталями переговоров. Также информацию подтвердили источники, которые близки к акционерам группы. Один из источников рассказал, что основной претендент на покупку доли в «Везёт» — Mail.ru Group. Для холдинга сделка может стать первой инвестицией в сервисы такси.

По словам собеседника издания, топ-менеджера одной из интернет-компаний, сумма сделки может составить «несколько десятков миллионов долларов за неконтрольную долю в компании». Источник, знакомый с деталями переговоров, заявил, что холдинг заинтересован в доведении доли в группе компаний «Везёт» до контрольной. Собеседник РБК, близкий к акционерам «Везет», рассказал, что предложения поступали многим, но переговоры с Mail.ru продвинулись дальше всего.

Однако генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев примерно в мае этого года рассказал, что компания не планирует заниматься такси.

Мы действительно очень долго думали о такси. Но на данный момент пришли к выводу, что рынок сейчас перенасыщен игроками и мы теперь не видим разумного продуктового предложения с нашей стороны, с помощью которого мы бы могли совершать преобразование этого рынка. Мы не боимся конкуренции, но мы не сторонники глупой конкуренции «в лоб», — говорил Добродеев.

По данным «Секрета фирмы», в 2016 году холдинг пытался купить inDriver за $68 млн. Кроме того, когда-то Gett предлагал интернет-компании зайти к ней в капитал.

В 2010 году Mail.ru Group отказался от сервиса такси, после чего «Яндекс» запустил свой сервис. В феврале этого года стало известно, что «ВКонтакте», которая входит в MRG, планирует интегрировать в свое мобильное приложение Яндекс.Такси и Gett.