10 ноября представители Avito обратились в ФАС с заявлением о нарушении ЦИАНа и с просьбой возбудить дело по ст. 14.5 закона «О защите конкуренции». Поводом для обращения послужили многочисленные жалобы пользователей: объявления, размещенные ими на Avito, без их согласия также появлялись на сайте ЦИАН с потерей качества контента. Об этом "Роем!" сообщил представитель Avito Вероника Михайлова.

Прежде чем обратиться к регулятору, Avito провела собственное расследование по фактам обращений пользователей. Компания выяснила, что количество объявлений о продаже недвижимости и сдаче ее в аренду на ЦИАН за август и сентябрь 2017 года резко увеличилось по отношению к предыдущему периоду.

Причина этого роста проста - ЦИАН беззастенчиво копирует контент с Avito и размещает его на собственном портале. Например, в Тамбовской области с июня по сентябрь 2017 года рост количества объявлений на ЦИАН составил 515%. При этом 65% из них в сентябре были взяты с Avito без нашего на то согласия. И, судя по обращениям пользователей, их мнением также никто не поинтересовался, - рассказал представитель Avito Андрей Барковский.

В сентябре на портале ЦИАН, по оценке Avito, и в тех регионах, которые анализировала компания, было скопировано более 150 000 объявлений. Руководству и акционерам ЦИАН, включая Эльбрус Капитал, были направлены официальные письма с требованием прекратить копирование контента с Avito и его размещение на ЦИАН. ЦИАН ответил компании вечером 10 ноября. В письме он отрицает свою причастность. По мнению представителей Avito, это невозможно сделать без полного доступа к базам и ПО «изнутри».

В Avito отметили, что в скопированных объявлениях совпадают 6-8 последних знаков идентификационного номера объявлений, описание объекта, номер телефона продавца или арендодателя. Также по словам представителей компании, объявления были скопированы автоматически. «Это подтверждают идентичные дата и время размещения объявления, скорость обновления базы ЦИАН объявлениями с Avito, а также наличие «водяных знаков» Avito на фотографиях», - добавил представитель торговой площадки.