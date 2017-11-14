10 ноября представители Avito обратились в ФАС с заявлением о нарушении ЦИАНа и с просьбой возбудить дело по ст. 14.5 закона «О защите конкуренции». Поводом для обращения послужили многочисленные жалобы пользователей: объявления, размещенные ими на Avito, без их согласия также появлялись на сайте ЦИАН с потерей качества контента. Об этом "Роем!" сообщил представитель Avito Вероника Михайлова.
Прежде чем обратиться к регулятору, Avito провела собственное расследование по фактам обращений пользователей. Компания выяснила, что количество объявлений о продаже недвижимости и сдаче ее в аренду на ЦИАН за август и сентябрь 2017 года резко увеличилось по отношению к предыдущему периоду.
Причина этого роста проста - ЦИАН беззастенчиво копирует контент с Avito и размещает его на собственном портале. Например, в Тамбовской области с июня по сентябрь 2017 года рост количества объявлений на ЦИАН составил 515%. При этом 65% из них в сентябре были взяты с Avito без нашего на то согласия. И, судя по обращениям пользователей, их мнением также никто не поинтересовался, - рассказал представитель Avito Андрей Барковский.
В сентябре на портале ЦИАН, по оценке Avito, и в тех регионах, которые анализировала компания, было скопировано более 150 000 объявлений. Руководству и акционерам ЦИАН, включая Эльбрус Капитал, были направлены официальные письма с требованием прекратить копирование контента с Avito и его размещение на ЦИАН. ЦИАН ответил компании вечером 10 ноября. В письме он отрицает свою причастность. По мнению представителей Avito, это невозможно сделать без полного доступа к базам и ПО «изнутри».
В Avito отметили, что в скопированных объявлениях совпадают 6-8 последних знаков идентификационного номера объявлений, описание объекта, номер телефона продавца или арендодателя. Также по словам представителей компании, объявления были скопированы автоматически. «Это подтверждают идентичные дата и время размещения объявления, скорость обновления базы ЦИАН объявлениями с Avito, а также наличие «водяных знаков» Avito на фотографиях», - добавил представитель торговой площадки.
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Продавал квартиру весной, разместился на авито и яндекс недвижимости, так на следующий день несколько говно-порталов украли моё объявление, вывесили у себя с пережатыми фотками и накинули цена на 50−100 тыс. руб. Среди них были циан, emls. Но делало это не руководство этих сайтов, а говно-риелторы.
а какой цимес говно-риэлторам вас ПиАрить? или они свой телефон указывают?
Свой телефон указывают, конечно. И квартиру мою продают с наценкой от моей стоимости.