Российские сотовые операторы отказались от безлимитных тарифов на передачу данных, предлагая абонентам взамен неограниченный трафик на прослушивание музыки, использование социальных сетей и т. д. Организация Общественная потребительская инициатива (ОПИ) утверждает, что и эти предложения содержат «подводные камни», из-за которых многим абонентам все же придется платить за трафик.

В частности «МегаФон» предлагает подключить тариф «Включайся! Слушай» с безлимитной онлайн-музыкой, однако с помощью мелкого шрифта в рекламе скрыто, что неограниченный доступ предоставляется только к ресурсам Boom, «Яндекс.Музыка», Zvooq и «ВКонтакте Музыка». А такие популярные сервисы, как Apple Music, Google Play Музыка, Deezer и другие расходуют основной трафик.

МТС обещает абонентам тарифа «Хайп» безлимитные видео, музыку, игры, соцсети и мессенджеры. Однако фактически, перечень сервисов, на которых не расходуется трафик, хоть и шире, чем у «МегаФона», но также ограничен. Например, для пользователей большинства игр, игровой платформы «Steam» или популярных онлайн кинотеатров трафик является платным.

Обещание безлимитных и бесплатных соцсетей и музыки от «Билайн» в тарифах «ВСЁ!» также не соответствует действительности, говорится в сообщении ОПИ. Во-первых, опция бесплатна только для тарифов с ежемесячной платой от 900 рублей. Во-вторых, ее действие не распространяется на видеофайлы в соцсетях, то есть самый тяжелый контент. В-третьих, перечень музыкальных сервисов тоже ограничен. И все эти оговорки невозможно прочитать в рекламе.

Tele2 в рекламном ролике безлимитных соцсетей и мессенджеров для тарифов «Мой Tele2» не указал перечень программ, не расходующих трафик. Все основные сервисы включены в предложение, но их значки можно увидеть только в наружной рекламе.