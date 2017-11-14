Издание Business Insider изучило работу секретных сообществ инвесторов, зарабатывающих на искусственно организованных колебаниях курсов криптовалют. Участники специализированных сообществ в Telegram и других популярных мессенджерах при помощи согласованных действий толкают вверх или наоборот обрушивают курсы криптовалют и стараются заработать продав их на пике стоимости или купив на самой низкой отметке. В большинстве стран подобные действия с криптовалютами пока не запрещены законом, тогда как аналогичные операции с ценными бумагами на большинстве развитых рынков грозят огромными штрафами, а в большинстве случаев и уголовными статьями.
Популярные каналы в том числе Pump.im, Crypto4Pumps, We Pump и AltTheWay объединяют десятки тысяч инвесторов, например численность сообщества Pump King составляет около 14 000 членов, а в его рекламе утверждается, что их более 60 000. Участники одного из сообществ утверждают в частности, что смогли повысить курс криптовалюты VCash на 35% за 5 минут.
Проверить, связаны ли колебания курса с такого рода накрутками или с какими то другими общерыночными факторами, достаточно сложно. Как и то, зарабатывают ли что-то рядовые члены подобных сообществ или только их организаторы.
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Или они друг друга толкают х.ями в спины. 10 дураков сказала поднимется 10 опуститься, а 100000 человек не знают о существовании телеграмм и никогда им не пользуются, они то и сделали дневной курс валюты, половина из дураков считает себя провидцами или везунчиками. Для всех дебилов пробующих прогнозировать управлять
и т. п. курсами валют рекомендую две книжки для глубокого двойного проникновения (лишения девственности) первая «Теория случайных процессов» Ширяев http://www.ozon.ru/context/detail/id/3130342/ всю можете не читать, прочитайте только про закон двойного логарифма и вторая книжка «Фракталы и хаос в динамических системах. Основы теории» Кроновер http://stu.sernam.ru/book_fah.php?id=75 описывающая более точно процесс, хотя в общем случае к нему и не применим закон двойного логарифма, так как это не совсем броуновское движение, но хотя бы вам будет понятно что тема сложнее, чем любой сраный телеграмм канал даже если вы затолкаете его себе в жопу целиком до гланд.
Блестящий комент!