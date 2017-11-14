Издание Business Insider изучило работу секретных сообществ инвесторов, зарабатывающих на искусственно организованных колебаниях курсов криптовалют. Участники специализированных сообществ в Telegram и других популярных мессенджерах при помощи согласованных действий толкают вверх или наоборот обрушивают курсы криптовалют и стараются заработать продав их на пике стоимости или купив на самой низкой отметке. В большинстве стран подобные действия с криптовалютами пока не запрещены законом, тогда как аналогичные операции с ценными бумагами на большинстве развитых рынков грозят огромными штрафами, а в большинстве случаев и уголовными статьями.

Популярные каналы в том числе Pump.im, Crypto4Pumps, We Pump и AltTheWay объединяют десятки тысяч инвесторов, например численность сообщества Pump King составляет около 14 000 членов, а в его рекламе утверждается, что их более 60 000. Участники одного из сообществ утверждают в частности, что смогли повысить курс криптовалюты VCash на 35% за 5 минут.

Проверить, связаны ли колебания курса с такого рода накрутками или с какими то другими общерыночными факторами, достаточно сложно. Как и то, зарабатывают ли что-то рядовые члены подобных сообществ или только их организаторы.