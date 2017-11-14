Госдума согласовала поправки об иностранных агентах-СМИ. Эти поправки будут внесены в закон об информации. Иностранным СМИ может быть предложена маркировка «иностранный агент», которую могут даже обязать указывать это в соцсетях. Критерии признания издания иностранным агентом достаточно расплывчаты, например это получение каких-либо средств от иностранных юрлиц, включая палату за подписку. Российские СМИ с 2016 года и так отчитываются об иностранном финансировании перед Роскомнадзором. В список иностраных агентов ежеквартально, попадают десятки СМИ с иностранным финансированием, в том числе федеральные телеканалы СТС и «Матч ТВ». Регулярно в эти списки попадает государственный канал Russia Today.