Rambler Group продает один из старейших проектов в Рунете Price.ru холдингу S8 Capital, который принадлежит монополисту на российском рынке лотерей Армену Саркисяну, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний. Источник, который знаком с одной из сторон, сообщил, что стоимость площадки составила около $12 млн (в 2006 году «Рамблер» купил Price.ru примерно за $5−7 млн). Полученные средства направят на развитие холдинга Александра Мамута. Летом 2017 года уже появлялась новость о продаже Price.ru всего за $5 млн, однако заместитель генерального директора Rambler&Co Максим Тадевосян тогда опроверг информацию.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, через год этот бизнес уже мог ничего не стоить. Конкуренция маркетплейсов усиливается, бороться с «Беру» и Alibaba практически невозможно, а перспектив у Price.ru мало, отметил он.

В Rambler Group считали этот актив непрофильным, после покупки в прошлом году двух киносетей и онлайн-кинотеатра Okko начали концентрироваться на медиа и развлечениях. А недавние сделки Сбербанка с «Яндексом» и Mail.ru Group с Alibaba только ускорили продажу маркетплейса. Представитель S8 рассказал, что эта покупка — стратегическая сделка, которая «даст масштабный синергетический эффект». Компания планирует создать цифровую платформу, которая объединит сервисы и услуги.