Rambler Group продает один из старейших проектов в Рунете Price.ru холдингу S8 Capital, который принадлежит монополисту на российском рынке лотерей Армену Саркисяну, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний. Источник, который знаком с одной из сторон, сообщил, что стоимость площадки составила около $12 млн (в 2006 году «Рамблер» купил Price.ru примерно за $5−7 млн). Полученные средства направят на развитие холдинга Александра Мамута. Летом 2017 года уже появлялась новость о продаже Price.ru всего за $5 млн, однако заместитель генерального директора Rambler&Co Максим Тадевосян тогда опроверг информацию.
По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, через год этот бизнес уже мог ничего не стоить. Конкуренция маркетплейсов усиливается, бороться с «Беру» и Alibaba практически невозможно, а перспектив у Price.ru мало, отметил он.
В Rambler Group считали этот актив непрофильным, после покупки в прошлом году двух киносетей и онлайн-кинотеатра Okko начали концентрироваться на медиа и развлечениях. А недавние сделки Сбербанка с «Яндексом» и Mail.ru Group с Alibaba только ускорили продажу маркетплейса. Представитель S8 рассказал, что эта покупка — стратегическая сделка, которая «даст масштабный синергетический эффект». Компания планирует создать цифровую платформу, которая объединит сервисы и услуги.
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Я Петровскому (аналитик price.ru) на одном мероприятии сказал: «зря вы топите за китайцев, когда они силу наберут, вас не станет.»
На что он отвечает: «мы с аудиторией умеем работать так, как китайцы не смогут, мы им полезны будем», я парировал: «полезны вы будете только сначала, пока они не выкачают вашу аудиторию, вы должны топить за малые и средние российские интернет-магазины, которых али уничтожает».
Петровскому удалось перепилить сук на котором он сидел, поздравляю.
PS Петровский не какой-то болтун, он заседал во многих рабочих группах, помогал китайским лоббистам захватывать рынок РФ.
Мистика, непонятно зачем купили за 12 млн $, за что конкретно заплачено…
Но вообще конечно интересно… Дело Морейниса живет…
О только сейчас заметил что в выдаче rambler.ru нет ссылок на price.ru. Интересно на что же тогда жил price.ru ?
ну если Петровский остаётся в прайс.ру после продажи, то наверняка у него есть какая-то стоящая стратегия по «синергии» с компаниями лотерейно-букмекерской группы компаний.
Давайте проясним.
После ухода «генерального» Романенкова из Прайс.ру (ТРИ года назад) я перешёл в дирекцию маркетинга Холдинга, с той же позицией.
Поэтому для простоты считайте, что я главный аналитик — но уже давно не только Price.ru.
И да.
Со вступлением Сбербанка и Мейла на поляну трансграна битва за трафик будет усиливаться.
И все дополнительные трафикогенерирующие сервисы (в том числе сервисы, аккумулирующие пользовательскую базу в системах лояльности) будут пользоваться всё большим интересом и вниманием.
Так что Главный аналитик — не ошибается. Всё идёт по моим прогнозам.
Информация для размышления.
Как чувствует себя Torg.mail.ru? По трафику?
А тем не менее, где-то совсем-совсем рядом, на близкую поляну, к тем же людям, упало и Pandao, и Алиэкспресс.
Именно для этого и приобретаются подобные активы — как фундамент для роста.
Не обязательно под тем же доменом.
Малые и средние магазины топит не Али (тот работает на других сегментах, географических регионах) — но их топят АКИТ и стоящий за ним Мвидео-Тынкован-Гуцириев.
«Китайские» лоббисты развили на свои деньги Почту России, доставку в регионы, насытили неудовлетворённый спрос — и нашли себе новую крышу под USM и Сбером.
Не волнуйтесь.
«Русский Али» российское государство оценило в 2.2 млрд долларов, Сбербанк вот-вот вместе с Маркетом запускает трансграничную версию Маркета с турками; Марк Завадский вполне способен применить свой многолетний опыт работы с китацами здесь и сейчас.
Ебей с Пейпалом, присутствующий на тех же рабочих группах и заседаниях — вполне российская компания.
Алексей, не сочтите за труд, ответьте пожалуйста всего на три вопроса:
1. Как именно АКИТ уничтожает средние и малые интернет магазины?
Я типичный, средний интернет-магазин, искренне этого не понимаю, мне лично мешает запрет на параллельный импорт, но я не слышал, чтобы его лоббировал АКИТ.
2. Есть ли какое-то подтверждение тому, что китайские лоббисты на свои деньги развили Почту России?
По моим данным, почта развивается на государственные деньги, за счет бюджета, китайские посылки не обеспечивают положительной рентабельности.
3. О каком именно неудовлетворенном спросе в регионах вы говорите? Есть ли этому подтверждение?
По моим данным, его удовлетворяли контрабандой местные торговцы на рынках.
Я против контрабанды, но челноки меньшее зло, по крайней мере, это масса рабочих мест, а на почте их больше не стало, т.е. кроссбордер не увеличил кол-во рабочих мест, а челноки увеличивали.
Не сочту за труд. Да и какой это труд — говорить очевидное.
1. Вы — не средний интернет-магазин.
Согласно ПП РФ от 4 апреля 2016 г. N 265 средним считаются юрлица с выручкой от 800 млн до 2 млрд рублей в год.
У Вас, любимый комментатор, порядка (польстим) 300 тыс визитов в месяц на сайт avtogsm. Это грубо — выручка под 350 млн рублей в год.
Это — малое предприятие.
У Вас нет ни юристов толковых, нет полноценной защиты по правам потребителей, нет защиты от нахлобучивания от РКН (если кто-то на Вас стукнет и у них будет хоть малейшая возможность разослать по своей системе Ревизор операторам связи Ваш милый веб-адрес в черный список в досудебном порядке).
У АКИТа и его членов есть директора по GR, есть крупные инвесторы, есть пиар, есть доступ к федеральным СМИ.
У них есть полное право, желание расти. Расти за Ваш счёт, в том числе. Кушая, как кит кушает планктон.
И дело не в том, что член АКИТ, возможно, не продаёт камеру заднего вида за 1055 рублей, как делаете Вы.
Деньги в карманах потребителей — конечны. Траты этих денег — конечны.
Чувак пойдёт и купит вместо камеры — чёртов чехол. У члена АКИТ.
Или сходит два раза с семьей в Макдак. Главное — у них есть желание и возможность НЕ ДАТЬ потратить эти деньги у Вас.
Всё просто.
Что касается запрета на параллельный импорт. Вас удивит — но в этом году я получал несколько осторожных контактов со стороны членов АКИТ (магазинов) — «а что, может быть нам попробовать, если трансгран разрешают и ФАС не будет нас нахлобучивать?»
2. Есть ли какое-то подтверждение тому, что китайские лоббисты на свои деньги развили Почту России?
Что значит — китайские лоббисты? Вы себе как это представляете — лоббисты?
Российский потребитель, у которого вообще не было выбора до этого, особенно в регионах — начал радостно из глубинки заказывать пакеты средним весом 40−150 грамм, ценником в $10. Почта России радостно встала.
При Страшнове они экстренно расшили этот канал, убыстрив сроки доставки. В том числе и отладив канал для отечественного потребителя.
Без китайцев Ваша посылка лежала бы и ждала — когда её подберет с ящика, стоящего на улице — рабочий в синей куртке и бросит куда-то на конвеер. В порядке очереди.
Что касается того, кто оплачивал банкет — успокойтесь.
https://www.rbc.ru/politics/25/06/2016/576e7a469a79470bd905f703
Все «угрозы» были суммированы и предъявлены в июне 2016 года китайской стороне Путиным. Если у Вас будет время — на сайте kremlin.ru посмотрите итоговый документ, в котором идут взаимозачёты, в рамках остальных 30 пунктов соглашения.
Так что да. Оплатило, помимо прочего, китайское правительство. Бартером по сделке на нефть и газ.
Не лоббисты китайские. G2G соглашения.