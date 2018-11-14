Ain.ua из Украины сообщил об обысках в киевском офисе кэшбек-сервиса Letyshops и в квартире основателя в Виннице.

По данным ассоциации, сотрудники киевского СБУ проводят следственные действия по решению Печерского суда Киева, но представителям компании никаких документов не предъявляли.

«Представители СБУ закрыли директора и собственника Letyshops Игоря Гнатовского в его же личной квартире. Представителей правоохранительных органов в квартиру не впускают, адвоката впустили», — сообщили в ассоциации.

По словам Дмитрия Софины, главы Винницкой IT-ассоциации, который присутствовал при обыске, адвоката к владельцу компании пустили только после вызова полиции. «Понятых не было, свидетелей не было, когда вызвали полицию, сотрудники СБУ предоставили им документы, на основании которых производится обыск, но адвокатам их не показали», — говорит он. Деятельность компании, по его словам, полностью остановлена и причин для обыска не называют.