Основателю кэшбек-сервиса Letyshops и офису компании устроили маски-шоу на Украине. Они рекламировались к 11.11 в метро и по ТВ


Ain.ua из Украины сообщил об обысках в киевском офисе кэшбек-сервиса Letyshops и в квартире основателя в Виннице.

По данным ассоциации, сотрудники киевского СБУ проводят следственные действия по решению Печерского суда Киева, но представителям компании никаких документов не предъявляли.

«Представители СБУ закрыли директора и собственника Letyshops Игоря Гнатовского в его же личной квартире. Представителей правоохранительных органов в квартиру не впускают, адвоката впустили», — сообщили в ассоциации.

По словам Дмитрия Софины, главы Винницкой IT-ассоциации, который присутствовал при обыске, адвоката к владельцу компании пустили только после вызова полиции. «Понятых не было, свидетелей не было, когда вызвали полицию, сотрудники СБУ предоставили им документы, на основании которых производится обыск, но адвокатам их не показали», — говорит он. Деятельность компании, по его словам, полностью остановлена и причин для обыска не называют.

Letyshops работает в России, Белоруссии, Украине, Испании. На Украине компания закупила значительные объёмы рекламы перед распродажей 11.11 на китайский День холостяка: была куплена наружная реклама в киевском метро, реклама на телевидении.

СБУ обыскивает крупную винницкую IT-компанию Letyshops, владельца заперли в квартире

Сейчас в Виннице проходит обыск одной из крупнейших местных IT-компаний Letyshops. Как сообщает Винницкая IT-ассоциация, обыски проходят одновременно в офисе компании по адресу просп. Юности, 35А, и в квартире директора и собственника компании.

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