У «Сбера» и MRG может произойти раздел активов, аналогичный разводу с «Яндексом», утверждают в Financial Times. Переговоры о разделе совместного предприятия уже имели место, но пока не привели к конкретному результату. Партнеры не могут договориться, на базе чего будет развиваться общая экосистема — социальной сети «ВКонтакте» или финансовой платформы банка. В MRG не согласны использовать для СП исключительно платежные сервисы «Сбера». Издание также упоминает «культурные разногласия».

«Банк разочарован недостатком влияния на MRG после покупки 36% компании», рассказали FT источники. Экосистемным амбициям Сбербанка угрожает и российский Минфин -- он собирается провести проверку по поводу $2 млрд, потраченных Сбером на последние приобретения, в том числе «Рамблер» и 2ГИС. Хотя в министерстве «не планируют задавать лимиты на инвестиции в технологический сектор».

Представитель MRG сказал FT, что компании строят «две независимые экосистемы и могут конкурировать в некоторых областях», но это не помешает им «совместно развивать фудтех и транспортные сервисы на равных правах». Герман Греф ранее заявил, что у «Сбера» экосистема будет включать всё, от развлечений до выдачи ипотеки онлайн и телемедицины. Аналогичные амбиции наличествуют у Яндекса, MRG, ВТБ, АФК «Система» и «Озона», узнали в FT.

Девятого ноября первый зампред правления «Сбера» Лев Хасис рассказал, что банк собирается «открыть собственный ресурс в сфере электронной коммерции с широким ассортиментом товаров».

«Мы, конечно же, в рамках наших инициатив в области электронной коммерции предполагаем наличие у нас рано или поздно собственного e-commerce-ресурса, на котором будет продаваться широкий ассортимент товаров, в том числе и запчасти. Очень надеюсь, что в каком-то очень обозримом будущем это будет доступно для наших клиентов», — сказал Хасис, отвечая на вопрос про возможную покупку автозапчастей в проекте «Сберавто».

На этой же неделе стало известно, что «Сбер» урегулировал разногласия с Ozon.ru. Ранее в проспекте эмиссии IPO «Озон» предупреждал потенциальных инвесторов о возможном суде с банком и необходимости выплатить ему компенсацию в $1 млрд из-за разрыва соглашения о намерениях. Содержание соглашения не уточняется, но ранее появлялась информация, что «Сбер» пытался купить 30% Ozon.