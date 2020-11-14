В названиях сайтов, групп соцсетей, каналов мессенджеров отныне нельзя использовать «официальное наименование Республики Тыва, а также производные слова» без «особого разрешения». Вопрос о разрешении будет рассматривать специальная комиссия, которая оценит контент паблика на предмет того, не портит ли он имидж республики. «Также вопросы у комиссии появятся, если в сочетании со словом Тыва рядом будет стоять любое „недостойное“ (по мнению комиссии) слово», передают местные СМИ.
До 9 декабря все ресурсы с упоминанием республики в названии должны отправить ходатайства об их согласовании. Нарушителям постановления грозит штраф: до 5000 рублей для физлиц, до 6000 рублей для должностных лиц, до 50 тысяч рублей для юрлиц. Паблики-нарушители будут блокироваться через администрацию соцсети.
В случае, если владельцами пабликов являются неустановленные лица (фейки), то дело будет передано в полицию. «Если мы сами не можем установить личности администраторов, то всегда на помощь приходит полиция. У них свои методы розыска. Таким образом они установили уже многих, кто ранее скрывался за фейками», — уточнили специалисты министерства.
Позже пресса выяснила, что эта мера «мера призвана защитить честь и достоинство региона и его жителей».
Основной причиной послужило то, что некоторые группы, у которых в названии были слова «Тува», порочили честь и достоинство нашей республики. Это нарушало интересы большинства жителей нашего региона. В этих группах широко использовалась ненормативная лексика. Это тоже был один из критериев.
Добавить 1 комментарий
А чего они сейчас только пишут? Четвертая часть статьи 12.9 КоАПа Тувы, запрещающая это страшное деяние «в наименованиях сайтов, страниц сайтов, сервисов обмена мгновенными сообщениями в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», была принята еще в мае.
http://docs.cntd.ru/document/570788799
Проблема в том, что действует эта писулька только на территории угадайте какой республики.