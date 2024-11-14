ФБР в шесть утра обыскала дом директора Polymarket Шейна Коплана в связи с расследованием американского Минюста о доступе американских граждан к сайту со ставками на события.



Polymarket активно участвовал в американской предвыборной компании, постоянно предлагая поставить на те или иные события, в частности выигрыш Камалы Харрис/Байдена или Доналда Трампа. Непосредственно перед выборами ставки склонялись в пользу Трампа, который в итоге и победил на выборах.

Конкретные претензии правоохранителей к сервису и его сотрудникам не раскрываются. Представители Polymarket назвали случившееся политическим давлением со стороны текущей администрации страны, проигравшей президентские и парламентские выборы в начале ноября.

Наши новости вы можете обсудить в Телеграм-канале Roem.ru >>>