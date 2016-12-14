Директор КЦ Андрей Воробьев: 1 апреля домены могут подорожать, КЦ нужны деньги


15 декабря состоится совет КЦ, на котором директор Андрей Воробьев представит два варианта бюджета на следующий год. Один подразумевает поднятие цены домена для регистраторов с 70 рублей + НДС до 120 рублей + НДС, другой — без ценовых изменений. Если новый бюджет будет одобрен, то подорожание произойдет с 1 апреля 2017 года. Об этом «Известиям» рассказал сам Андрей Воробьев. […]

По словам Андрея Воробьева, КЦ нужны деньги на взносы в международные организации, членами которых он является, на проведение различных маркетинговых мероприятий, направленных на популяризацию национальных доменов. Кроме того, КЦ необходимо проводить модернизацию технической инфраструктуры, причем большинство платежей необходимо проводить в иностранной валюте — долларах и евро.

Добавить 3 комментария

  • Ответить
    Владимир Мяу и компания

    Да они уже и так подняты до 500−750 рублей, в зависимости от регистратора, куда еще-то… А я еще помню те золотые годы, когда буржуйские регистраторы наперегонки понижали стоимость, дойдя так низко, как $5 за домен. Что же произошло, внезапно появилась любовь к деньгам?

  • Ответить
    bzzz > Владимир Мяу контекст

    Цены на домены .ru начинаются с 90 руб в год (и за продление тоже), надо просто получить партнерский статус. Доступен он и для физлиц, нормальные условия есть практически у всех регистраторов, кроме РуЦентра.

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое