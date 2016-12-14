15 декабря состоится совет КЦ, на котором директор Андрей Воробьев представит два варианта бюджета на следующий год. Один подразумевает поднятие цены домена для регистраторов с 70 рублей + НДС до 120 рублей + НДС, другой — без ценовых изменений. Если новый бюджет будет одобрен, то подорожание произойдет с 1 апреля 2017 года. Об этом «Известиям» рассказал сам Андрей Воробьев. […]
По словам Андрея Воробьева, КЦ нужны деньги на взносы в международные организации, членами которых он является, на проведение различных маркетинговых мероприятий, направленных на популяризацию национальных доменов. Кроме того, КЦ необходимо проводить модернизацию технической инфраструктуры, причем большинство платежей необходимо проводить в иностранной валюте — долларах и евро.
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Да они уже и так подняты до 500−750 рублей, в зависимости от регистратора, куда еще-то… А я еще помню те золотые годы, когда буржуйские регистраторы наперегонки понижали стоимость, дойдя так низко, как $5 за домен. Что же произошло, внезапно появилась любовь к деньгам?
Цены на домены .ru начинаются с 90 руб в год (и за продление тоже), надо просто получить партнерский статус. Доступен он и для физлиц, нормальные условия есть практически у всех регистраторов, кроме РуЦентра.
Как прошёл совет эффективных менеджеров ?)