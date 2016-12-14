Android Things даёт возможность быстро создавать умные устройства, используя API платформы Android и сервисы Google, сообщил Opennet […] Для разработки приложений предлагаются типовые решения, такие как Android Studio, Android SDK, сервисы Google Play и платформа Google Cloud. В настоящее время новый продукт находится на стадии Developer Preview и доступен для тестирования на аппаратных платформах Intel Edison, NXP Pico и Raspberry Pi 3.

Ранее Google делал ставку на операционную систему Brillo — она появилась к выставке CES в Лас-Вегасе в начале 2016. У Brillo не было совместимости с привычными инструментами разработчиков, перечисленными выше и, возможно именно по этой причине, новостей, после анонса, о ней почти не было.