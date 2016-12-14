Slack подключил видеозвонки


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    Igor Podsekin

    Как показала практика, у ИТишников (основная аудитория slack) больше популярны аудиозвонки и шеринг экрана. Видеозвонки — это больше для семьи

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    Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com

    Да, верно
    Какое-то ощущение потери фокуса возникает: есть программисты, надо уже хоть что-то делать
    А осмысленность этого делания неочевидна.

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    Сергей Кириенко

    Мм, а мне вот удобнее, когда вместе с аудио на митинге есть и картинка говорящего. Особенно удобно, когда говорящий говорит не на твоём родном языке.
    А откуда у вас уверенность, что основная аудитория слака — это айтишники? Айтишникам и какого-нибудь Рокетчата за глаза хватит.

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    Petr ¹

    ИМХО в крупных компаниях видеозвонки — обычное дело
    slack скорее наступает на нишу skype
    но! пользовательский интерфейс slack проектируют странные люди, мягко говоря. И это проблема для их взлета.
    Как можно убить dropbox другой парадигмой, когда крупные компании выпустили конкурирующие с dropbox сервисы облачного хранения файлов.

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    Василий Силин > Сергей Кириенко контекст

    Слак — это обычный групповой чат, слегка подрихтованный, его аудитория — это не все айтишники, а разработчики и всякие проджект менеджеры. Секрет успеха прост — взять отличную, но незаслуженно забытую и малость заплесневевшую идею в виде IRC и подать ее под новым соусом.

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