14 декабря в 10:08
Roem.ru / editor@roem.ru
Аудиосвязь была доступна с июня
Как умрёт файловая система и почему Slack убьёт Dropbox
Talking face-to-face with your team is just one click away
Как показала практика, у ИТишников (основная аудитория slack) больше популярны аудиозвонки и шеринг экрана. Видеозвонки — это больше для семьи
Да, верно
Какое-то ощущение потери фокуса возникает: есть программисты, надо уже хоть что-то делать
А осмысленность этого делания неочевидна.
Мм, а мне вот удобнее, когда вместе с аудио на митинге есть и картинка говорящего. Особенно удобно, когда говорящий говорит не на твоём родном языке.
А откуда у вас уверенность, что основная аудитория слака — это айтишники? Айтишникам и какого-нибудь Рокетчата за глаза хватит.
ИМХО в крупных компаниях видеозвонки — обычное дело
slack скорее наступает на нишу skype
но! пользовательский интерфейс slack проектируют странные люди, мягко говоря. И это проблема для их взлета.
Как можно убить dropbox другой парадигмой, когда крупные компании выпустили конкурирующие с dropbox сервисы облачного хранения файлов.
Слак — это обычный групповой чат, слегка подрихтованный, его аудитория — это не все айтишники, а разработчики и всякие проджект менеджеры. Секрет успеха прост — взять отличную, но незаслуженно забытую и малость заплесневевшую идею в виде IRC и подать ее под новым соусом.
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Как показала практика, у ИТишников (основная аудитория slack) больше популярны аудиозвонки и шеринг экрана. Видеозвонки — это больше для семьи
Да, верно
Какое-то ощущение потери фокуса возникает: есть программисты, надо уже хоть что-то делать
А осмысленность этого делания неочевидна.
Мм, а мне вот удобнее, когда вместе с аудио на митинге есть и картинка говорящего. Особенно удобно, когда говорящий говорит не на твоём родном языке.
А откуда у вас уверенность, что основная аудитория слака — это айтишники? Айтишникам и какого-нибудь Рокетчата за глаза хватит.
ИМХО в крупных компаниях видеозвонки — обычное дело
slack скорее наступает на нишу skype
но! пользовательский интерфейс slack проектируют странные люди, мягко говоря. И это проблема для их взлета.
Как можно убить dropbox другой парадигмой, когда крупные компании выпустили конкурирующие с dropbox сервисы облачного хранения файлов.
Слак — это обычный групповой чат, слегка подрихтованный, его аудитория — это не все айтишники, а разработчики и всякие проджект менеджеры. Секрет успеха прост — взять отличную, но незаслуженно забытую и малость заплесневевшую идею в виде IRC и подать ее под новым соусом.