Mail.Ru Group начала продажи видеорекламы в ленте «ВКонтакте» и «Одноклассников», говорится в сообщении интернет-холдинга. Видеореклама будет иметь потенциальный недельный охват более 50 млн пользователей по России. Первыми рекламодателями стали Bayer и Danone.
Рекламодатель сможет использовать две соцсети как единую рекламную площадку. Новый алгоритм учета показов распознает одного и того же пользователя не только на разных устройствах, но и в разных социальных сетях. Так, если в настройках кампании будет установлен однократный показ на одного уникального пользователя, то человек увидит рекламный ролик всего раз: после просмотра рекламного поста в «ВКонтакте» на смартфоне, аналогичная реклама в «Одноклассниках» на десктопе показана уже не будет — и наоборот.
Мы уверены, что уникальные возможности охвата, предоставляемые нашими ресурсами, доступ к самым современным рекламным технологиям и прозрачные принципы ценообразования будут востребованы рекламным рынком. При этом основное достоинство формата видеопоста в ленте — это ещё и максимальная дружелюбность по отношению к пользователю: непонравившийся ролик можно просто проскроллить, сказал заместитель генерального директора Mail.Ru Group Дмитрий Сергеев.
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