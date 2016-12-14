Mail.Ru Group начала продажи видеорекламы в ленте «ВКонтакте» и «Одноклассников», говорится в сообщении интернет-холдинга. Видеореклама будет иметь потенциальный недельный охват более 50 млн пользователей по России. Первыми рекламодателями стали Bayer и Danone.

Рекламодатель сможет использовать две соцсети как единую рекламную площадку. Новый алгоритм учета показов распознает одного и того же пользователя не только на разных устройствах, но и в разных социальных сетях. Так, если в настройках кампании будет установлен однократный показ на одного уникального пользователя, то человек увидит рекламный ролик всего раз: после просмотра рекламного поста в «ВКонтакте» на смартфоне, аналогичная реклама в «Одноклассниках» на десктопе показана уже не будет — и наоборот.