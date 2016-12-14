На российском рынке ритейла состоялась крупнейшая в этом году сделка, которая могла составить до 26 миллиардов рублей без учета долга: PPF Group и EMMA Capital продали 100% сети магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» структуре, связанной с группой «Сафмар» семьи Шишхановых-Гуцериевых. Чуть позже владельцы «М.Видео» Александр Тынкован и его партнеры объявили о заключении договора о продаже всего пакета принадлежащих им акций «М.Видео» группе «Сафмар».
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Это что, значит между ними больше не будет конкуренции?
На первую сделку вроде писали, что получали разрешение ФАС. А, но вторую? И как это отразится на CPA рынке электроники в РФ?
Так же интересно что будет с маркетплейсом, о котором заявило М-Видео в сентябре. Скорее всего ничего…
Мне вот интересно. Почему Яндекс не считает подобные проекты аффилиатами? Что касается маркетплейтса. Сейчас все пытаются урвать кусок, который упустил Яндекс Маркет. Вопрос в другом, что этот же крупный ритейл генерировал прибыль Яндексу, а с момента введения принудительной оплаты за CPA часть из них слиняло.
Кто о чём, а сеошники о том, как кого-то не сочли аффилиатами, не забанили
Действительно, я тоже удивлён что оба проекта DNS + Techopoint тоже спокойной сидят в я.маркете, а другим не дают.
Технически все же для Яндекса (и для покупателя) это разные проекты.
DNS и Технопойнт? Как раз технически они почти идентичны — у них один движок сайта, почти 100% общая номенклатура, общие комментарии и рейтинги. У них только маркетинговое позиционирование разное, ну и цены, соответственно, тоже.
Даже странно как их в гугле и яндексе за полные дубли не забанили, не то что в маркете.