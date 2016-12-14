На российском рынке ритейла состоялась крупнейшая в этом году сделка, которая могла составить до 26 миллиардов рублей без учета долга: PPF Group и EMMA Capital продали 100% сети магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» структуре, связанной с группой «Сафмар» семьи Шишхановых-Гуцериевых. Чуть позже владельцы «М.Видео» Александр Тынкован и его партнеры объявили о заключении договора о продаже всего пакета принадлежащих им акций «М.Видео» группе «Сафмар».