Google купила стартап Cronologics, который присоединился к команде, которая занимается развитием ОС Android Wear. Фактически Cronologics попадает на работу к своему старому работодателю, так как стартап был создан в 2014 году теми, кто ранее занимался в Google развитием бизнеса. Сотрудники Cronologics сообщают, что в Google они займутся совершенствованием платформы для смарт-часов Android Wear 2.0, а также примут участие в разработке ее новых версий.