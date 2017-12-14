«Яндекс» разделил основные направления в руководстве компании. С 1 декабря 2017 года генеральным директором российского ООО «Яндекс» назначена Елена Бунина. В 2011 году Бунина стала HR-директором «Яндекса», сейчас она продолжит совмещать позицию генерального директора с текущими обязанностями, сообщили РИА «Новостям» в пресс-службе компании, а так же будет представлять интересы «Яндекса» перед партнёрами и на официальных мероприятиях. Операционный директор Грег Абовский теперь ответственен за развитие бизнеса группы компании, финансовые вопросы и экспериментальные направления. Техдир Михаил Парахин — за поисковый портал и технологическое развитие «Яндекса». Статус Аркадия Воложа не поменялся — сооснователь «Яндекса» руководит всей группой компаний «Яндекс».

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры высшей алгебры механико-математического факультета МГУ Елена Бунина в «Яндексе» с 2007 года. Создавала Школу анализа данных (ШАД), с 2011 года HR-директор «Яндекса».

Грег Абовский в руководстве «Яндекса» с 2013 года, с 2014 — финансовый директор, 1 декабря 2017 года Абовский стал операционным директором, после того, как «Яндекс» покинул предыдущий гендиректор Александр Шульгин.

Михаил Парахин руководит технологиями «Яндекса» с 2015 года, до «Яндекса» Парахин 7 лет провёл в Microsoft, из которых 5 лет руководил подразделением мультимедийных поисковых сервисов Bing.