Владимир Моторин, шеф-редактор сайта Forbes, опубликовал историю поправки, которую Forbes вынужден был опубликовать на сайте. В отношении отрывка с цитатой:

В середине апреля РБК написал, что в высотке на Котельнической на продажу выставили 5-этажную квартиру площадью более 800 кв. м. Позднее интернет-издание Baza уточнило, что это миллиардер Владимир Лисин продает принадлежащую ему пятиэтажную квартиру площадью 870 кв. м. Представитель Лисина заявил РИА Новости, что такой квартиры у бизнесмена нет, а офис на Котельнической не продается. Данные ЕГРН свидетельствуют, что полный тезка миллиардера — Владимир Сергеевич Лисин — владеет нежилыми помещениями площадью 930,7 кв. м в знаменитом здании. Это несколько квартир, расположенных одна над другой, статус помещений сейчас — «нежилое». В объявлении Sotheby’s, на которое ссылается РБК, приведена цена $14 млн (около 910 млн рублей)