Видеосервис Okko, входящий в портфель компаний «Рамблера», отмежевался от действий компании, направленных на получение авторских прав над Nginx. Отмежевание выразилось в традиционной для интернет-компаний поддержке открытого ПО:

Мы, инженерная команда Okko, полностью поддерживаем открытое ПО и в сегодняшней ситуации с Игорем Сысоевым выступаем на стороне IT-сообщества…

Как уже сообщалось в СМИ, до конца года ожидается разбор ситуации среди акционеров, а мы пока с искренним волнением и болью следим за развитием ситуации и рассчитываем на благополучный ее исход во благо всего IT-сообщества. Искренне надеемся, что вы разберетесь в ситуации и не будете вымещать на нас и нашем сервисе Okko свою злобу и раздражение.