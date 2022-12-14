Inventive Retail Group, входящая в в ГК «Ланит» Филиппа Генса планирует запустить сервис доставки товаров из-за границы brandly. Домен зарегистрирован входящим в группу ООО «еКоммерс решения». В кратком описании на сайте сказано, что brandly создан для доставки «топовых брендов», гарантирует возврат и будет принимать российские банковские карты. Полноценный сайт еще находится в разработке.IRG развивает сети re:Store, Samsung, Xiaomi, Street Beat, UNOde50 и др. Весной подобную платформу CDEK.Shopping запустил логистический оператор СДЭК, а в ноябре доставка из Asos, Farfetch, Zara, H&M, Nike появилась у «Почты России».

Гендиректор шопинг-сервиса BUYMI Светлана Нелюбина отмечает, что с учетом текущего курса валют покупки напрямую на зарубежных онлайн-платформах в сегменте средний и премиум могут быть до двух раз выгоднее, чем в офлайн-магазинах в России. По данным BUYMI, сегодня 55% покупок через сервис приходится на одежду, 25% — на обувь и 15% — на аксессуары. Наиболее популярными брендами в BUYMI называют Nike, UGG, Dolce & Gabbana, Saint Laurent, Jacquemus и другие.