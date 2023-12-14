РАЭК опросила осенью около 3 тысяч айтишников и выяснила, что доля специалистов, столкнувшихся с падением уровня доходов, выросла с 25,6% в начале года до 34,9%. Исследователи считают, что ощущение падения доходов вызвано ростом курса доллара и инфляции, а Минцифры утверждает, что у IT-компаний "заработки растут на 20%".

Также ситуация может быть следствием увеличения на рынке доли «молодых специалистов», чьи зарплатные ожидания не совпадают с тем, что им готовы предложить компании.

Респондентами выступили работники широкого круга специальностей, в частности это «тестировщики, дизайнеры и представители иных цифровых профессий», уточнила главный аналитик РАЭК Мария Сайкина.

Число сокращений на рынке при этом снизилось: зимой об увольнении заявили 4,4%, а осенью — 3,2% опрошенных.

В числе других проблем опрошенные специалисты называют невозможность удаленной работы — 14,3% (9% в начале года).

Треть сотрудников ощущает на себе непосредственное влияние западных санкций и технологических ограничений, но 27% такого не наблюдают.

По мнению госпожи Сайкиной, «ощущение снижения доходов» может быть связано с увеличением доли на рынке молодых специалистов, поскольку «сотрудникам с недостаточным опытом предлагают зарплату меньше».

по данным рекрутингового сервиса hh.ru, в октябре медианная предлагаемая зарплата в отрасли составила 63,4 тыс. руб., с начала года она выросла на 9,46%. По оценкам «СберИндекса», медианная зарплата в стране в целом летом 2023 года составляла 52,27 тыс. руб., тот же показатель для IT был на уровне 68,1 тыс. руб. В «Хабр Карьере» вообще дают кардинально другую оценку: медианная зарплата в IT за полугодие — на уровне 165 тыс. руб., но также отмечают рост 10%.