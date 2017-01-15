Aihuishou — китайский #стартапдня для владельцев подержанной электроники, т. е. практически для всех китайцев. Модель бизнеса довольно похожа на carprice, но, конечно, с поправкой на цену единичного товара.

Итак, вы живете в Китае и хотите продать свой старый смартфон. Раньше выбор у вас был примерно такой же как в Москве:

— можно дойти ногами до ближайшей уличной точки «скупаем б/у телефоны» и продать его очень дешево,

— можно найти сайт «скупки б/у телефонов» и продать чуть дороже,

— можно повесить объявление в Юлу или на Авито и продавать свое сокровище месяцами.

Или можно заполнить заявку на aihuishou. В городах присутствия за смартфоном приедет курьер, в остальном Китае вам придется сходить на почту. Когда смартфон окажется у aihuishou, они его объективно проверят и оценят, и со своим профессиональным описанием поставят на онлайн-аукцион среди перекупщиков, а цену победителя аукциона за вычетом своей комиссии предложат вам. Если все устраивает — продажа состоялась. Если нет — забирайте свою технику назад.

Цены действительно получаются выше, чем в других местах, даже несмотря на лишнего посредника. Во-первых, аукцион, перекупщик с несправедливой ценой его не выиграет. Во-вторых, по сравнению с уличной точкой или даже своим сайтом, перекупщик не несет расходов на аренду или рекламу в Baidu, а значит экономика у него сходится лучше, а значит и цену он может предложить выше.

Кроме обычной продажи на aihuishou есть и модель trade-in. Отличается она от описанного выше тем, что перед поездкой к пользователю курьер заезжает в магазин с самой дешевой ценой и покупает ему там желаемый новый телефон. Возникающая в этой транзакции наценка не уточняется, впрочем, может быть её и в самом деле нет.

Компания уже вышла в прибыль, но продолжает получать инвестиции на открытие оценочно-курьерских центров в других городах. Последний раунд был $60M по неизвестной оценке. За пределы Китая выходить не хочет, так что можно в России клонировать, если никто этого ещё не сделал.

Posted by Alexander Gornyi on Saturday, 14 January 2017