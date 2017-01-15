Второй день подряд пишу про подержанные товары, но это пока совпадение, а не привычка. Американский Optoro #стартапдня помогает бизнесам с возвратами и утилизацией.

Предположим вы купили телевизор и дома выяснили, что он глючит. У вас-то всё хорошо, вас защищают гарантия и законы о правах потребителя, вы его сдаете обратно и получаете взамен либо другой, но работающий, либо деньги.

А что у магазина и производителя? А у них беда. Им надо тратить время, силы и деньги на продолжение цепочки возврата, на последовательные проверки, что можно с этим телефоном сделать и, наконец, на головную боль, куда его деть, если он почти рабочий, но все-таки «почти». В России слышал про проект, который свои возвраты просто сжигает — это самый дешевый для них вариант обработки.

И тут на помощь приходит Optoro. Во-первых, CRM-кой, в которой и производитель, и продавец и посредники между ними могут наблюдать за происходящим, обходясь без e-mail и Excel. Во-вторых, собственной экспертизой товара, которой все они доверяют и которая делается один раз у партнера Optoro. В-третьих, собственно физической доставкой поврежденного товара — обычные службы логистики всех участников на это не заточены. В-четвертых, сбытом того, что можно сбыть — у optoro есть собственный B2C маркетплейс, где продается «новое, но починенное».

Кроме возвратов они занимаются ещё и неликвидом, для которого у них свой отдельный маркетплейс. Там услуга проще и короче — оценка, вывоз со склада, реализация по бросовым ценам, но в целом что-то общее есть.

Бизнес в итоге очень тяжелый, растет Optoro медленно, на окупаемость ещё, похоже, не вышли. Подняли за 7 лет жизни $160 миллионов, из США естественно не вышли и не выйдут никогда, скорее всего.

Posted by Alexander Gornyi on Sunday, 15 January 2017