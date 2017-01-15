Продолжаем гастроли Капитана Очевидность.

Россия изо всех сил пытается выстроить венчурную инновационную инфраструктуру по американскому образцу. Институты развития, венчурные фонды, конференции, тусовки и прочие аттрибуты Кремниевой Долины (напоминаю, что Силиконовая находится на 700 км южнее — в Голливуде).

При этом в России нет совсем ничего для успеха этой модели — начиная от климата и закачивая возможностями выхода: российский фондовый рынок грустен и убог, пенсионные фонды (основные деньги в венчурных фондах США) отсутствуют, стратегов нет — все крупные компании государственные или окологосударственные.

Даже инвестиционные фонды в России специфические — или искуственно созданные государством, или специально выведенные из крупной компании по приказу или для диверсификации деньги, или откешившиеся бизнесмены первой волны, обладающие характерным опытом тех лет.

Они катастрофически не лояльны риску. Пропотеряшь госденьги — познакомишься со Следкомом, компанейские — со службой безопасности компании, частные деньги бизнесменов 90-х — с горцами. Поэтому менеджеры таких фондов в терминах риск/прибыль не мыслят, у них на лице видимо проявляется ощущение приближающегося сзади паяльника, как только речь заходит о рисках. Это не их вина, они поставлены в условия принципиальной невозможности потери, поэтому их предложения выглядят смешно: они готовы инвестировать только по 100% гарантии. Когда кончатся NDA, я опубликую обезличную коллекцию инвестиционных предложений типа «если через три года компания не вырастет в 100 раз, то инвестиции конвертируются в кредит под 30% годовых в валюте с начислением задним числом». Это не шутка, у меня таких полно. Есть фонды, которые за пять лет работы не провели ни одной сделки — условия у них типа описанного выше, а идиотов среди предпринимателей в среднем меньше, чем среди населения.

Поэтому американский путь нам заказан, давайте не будем себя обманывать. Только деньги и время убьём, а потом будем всем народом ненавидеть Чубайса или Сколково.

Но американский путь не единственный, есть как минимум ещё два: израильский и южнокорейский.

Первый, назовём его «мозги на экспорт» целиком построен на паразитировании на американской модели выхода, его цель — выйти на NASDAQ или продаться ИТ-гиганту. Некоторые компании и в России в этом приуспели и их опыт надо тиражировать.

Второй вариант, назовём его «чеболизацией» — концентрация инноваций внутри больших многопрофильных компаний «чеболей». Корпоративный заказчик в такой модели — не только источник финансирования, но и референс, и тестовая площадка, и пользовательский опыт, и генерация новых фич.

На мой взгляд, большим компаниям типа Сбера, Ростеха, Ростелекома, РЖД, крупных министерств типа ФНС, Пенсофонда или ФТС, нефтяных холдингов, часто проще купить небольшую компанию, чем лицензию на её продукт или разработать своё решение. Внутренний гарантированный заказ может за год окупить все инвестиции, поэтому и экономика считается просто. Соответственно, и риск меньше.

Как мне кажется, то, что сейчас делают Сбер, Ростелек или Ростех (про других я просто не знаю), гораздо перспективнее, чем то, что делает Сколково и Иннополис.

Вот, наговорил банальностей, спасибо, что дочитали. Бесусловно, время покажет, но сегодня я бы поставил на корпорации не только в качестве заказчиков, но и в качестве инвесторов.

Posted by Rustem Khairetdinov on Sunday, 15 January 2017