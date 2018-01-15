Медиа-коммуникационный союз (МКС) приступил к разработке Инфокоммуникационного кодекса — единого документа, который, по задумке авторов, должен прийти на смену действующим законам «О связи», «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О персональных данных», рассказали РБК три собеседника на телекоммуникационном рынке и подтвердили члены МКС. По словам представителя МКС, существующее законодательство ориентировано в большей мере на техническое регулирование и не успевает за развитием отношений в медиакоммуникационной сфере.

МКС основали крупные холдинги «Национальная Медиа Группа», «Газпром-Медиа Холдинг» и «СТС Медиа». Тем не менее, МКС стремится активно участвовать в регулировании интернета, а частности союз является одним из соучредителей ИРИ. Больше всего МКС известны как авторы «закона о интернет-кинотеатрах», который запретил иностранным инвесторам владеть более 20% интернет-кинотеатров.

В тот же законопроект было включено и требование к мессенджерам по обязательной идентификации пользователей. Эти два вопроса имеют очень мало отношения друг к другу и по одной из версий ограничения по поводу мессенджеров нужно было принять срочно, поэтому их просто «прицепили» к первому попавшемуся законопроекту. Сама идея создания телекоммуникационного кодекса не нова, российское законодательство в сфере телекома достаточно архаично, так как писалось, к примеру, а период, когда почти не было онлайн-видео, голосовых звонков по IP и многих других явлений, получивших впоследствии широкое распространение.

Источник в одном из федеральных сотовых операторов говорит, что еще в 2009 году, к примеру, введение единого телекоммуникационного кодекса предлагали МТС, Ассоциация документальной электросвязи и Минкомсвязь и позднее идея возникала еще неоднократно. «Сейчас МКС претендует на то, чтобы возглавить этот процесс. Определенные лоббистские ресурсы у них есть, но в любом случае это будет не быстрый процесс, так как у всех сторон свои интересы», — сказал источник.