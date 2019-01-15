Инженер по разработке отчетности Корпоративного хранилища данных СЗФ ПАО «МегаФон» попал под суд по 2 части статьи 138 УК РФ за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, сообщила Прокуратура Санкт-Петербурга. Инженер незаконно получил доступ к конфиденциальной информации про абонента и продал неизвестным протоколы детализации по абонентским номерам пострадавшего. Специалист впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести, поэтому избежал уголовной ответственности. Подсудимому назначен судебный штраф 100,000 рублей.