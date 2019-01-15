Сотрудник МегаФона попал под суд за продажу данных про абонента


Инженер по разработке отчетности Корпоративного хранилища данных СЗФ ПАО «МегаФон» попал под суд по 2 части статьи 138 УК РФ за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, сообщила Прокуратура Санкт-Петербурга. Инженер незаконно получил доступ к конфиденциальной информации про абонента и продал неизвестным протоколы детализации по абонентским номерам пострадавшего. Специалист впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести, поэтому избежал уголовной ответственности. Подсудимому назначен судебный штраф 100,000 рублей.

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    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Если кого-то взяли на стороне с распечаткой, то как оно может не дойти до суда?
    Что тут может сделать Мегафон, если покража уже произошла и вскрылась на стороне?

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    Сергей К.

    Вот раз взяли на стороне, значит, в компании плохо следят. По идее, надо наказывать компанию в первую очередь. А сотрудник тогда будет уверен, что не только потеряет работу, но и квалификацию будет новую осваивать, поневоле. Потому что на аналогичную должность его уже не возьмут, такого токсичного. А 100К — это наверняка меньше его месячной зарплаты.

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    Александр Панков

    Это читать просто смешно. На чёрном рынке есть ВСЁ и про ВСЕХ. И стоит недорого.

    Миллион раз уже говорил, что если есть возможность что-то вождям не предоставлять — это надо делать. Симки — на гастеров, карточки — на дропов, машины/недвигу — на надёжных дропов.

    Как бы даже вожди на себя не оформляют, стараются по крайней мере. Все же понимают, что эти базы все вообще доступны первому встречному поперечному.

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