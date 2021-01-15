За 2020 год количество продавцов на Wildberries выросло почти в 5 раз, с 19 до 91 тыс., «благодаря упрощению процедуры регистрации на платформе» и снижению комиссии до 5%, сообщила компания. Оборот по сравнению с 2019 годом увеличился на 96% до 437,2 млрд руб., количество заказов выросло вдвое, до 323,8 млн., при этом в одном заказе в среднем 1,7 товара. У сайта 40 млн пользователей. Курьерская доставка у них непопулярна -- «93% заказов клиенты забрали самостоятельно в точках выдачи», говорится в пресс-релизе (в Москве пункты выдачи во время локдауна были закрыты).

Один из лидеров российского онлайн-ритейла начал год активно: Wildberries объявила о запуске продаж в Германии, в конце 2020 она пришла в Израиль. Редакция Oborot.ru заметила, что на de.wildberries.eu (wildberries.de успели захватить киберсквоттеры) в качестве реквизитов компании указаны данные российского юрлица ООО «Вайлдберриз». Они же появились на сайтах для Украины и Польши вместо указанных там ранее данных зарегистрированной в Варшаве WILDBERRIES Sp.z.o.o.

Опрошенные «Оборотом» эксперты считают, что сведения о компании должны располагаться в разделе Impressum («официальное заявление о владельце»), который обязателен по законодательству ФРГ, но у Wildberries его нет. Как минимум теоретически, при строго формальном подходе госорганов или наличии вредного юриста конкурентов, это может грозить штрафом в десятки тысяч евро (и такое уже бывало).

Тем временем, вредные пользователи и партнёры продолжают волновать инфополе вокруг Wildberries.

Пользователь VC.ru написал пост о том, что Wildberries игнорирует фейковые отзывы, тогда как Ozon удаляет их и блокирует авторов. Через два дня после поста Wildberries заблокировала сами магазины, о которых говорилось в посте, и у которых были явно накрученные отзывы о товарах. Магазинам сообщили о прекращении сотрудничества, не назвав причины. Ещё через несколько дней магазины разблокировали обратно.

Три магазина с почти полутора тысячами фейковых отзывов на троих принадлежали владельцу «Делисамокат» Антону Курочкину. Автор поста пишет, что количество отзывов учитывается при расчёте рейтинга товара, а комментарии к отзывам тоже считаются отзывами; оставить многочисленные одинаковые отзывы позволяет баг на площадке, информацию о котором ему не удалось до компании донести.

Конец 2020 оказался для маркетплейса беспокойным с точки зрения PR: