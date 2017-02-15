Аналитики сервиса «Медиатор» Mail.ru Group неделю мониторили 10 респондентов из пяти профессиональных групп, чтобы изучить типичные модели потребления медиа. Они выделили три основные стратегии: жизнь в ленте (встречается у 6 из 10 респондентов), мониторинг избранных источников (встречается у 3 из 10 респондентов) и чтение всего подряд (у 3 из 10).

Жизнь в ленте подразумевает медиапотребление через соцсети , новостные агрегаторы ( Яндекс.Новости) и агрегаторы подписок ( Feedly). В этой группе люди в основном читали заголовки , особенно это касалось новостей — необходимости переходить на сайт у них не возникало.

подразумевает медиапотребление через соцсети новостные агрегаторы Яндекс.Новости) и агрегаторы подписок Feedly). В этой группе люди в основном читали заголовки особенно это касалось новостей — необходимости переходить на сайт у них не возникало. Мониторинг избранных источников — читатель напрямую заходит на любимые ресурсы. Читатели заходят на сайты регулярно , но количество и длительность сессий у них невысокие. Пользователи обычно посещают 1−2 сайта в день , читают на них около 5 статей в течение 5−10 минут. Уровень погружения неглубокий: респонденты ограничивались просмотром или прочтением топовых статей на сайте.

— читатель напрямую заходит на любимые ресурсы. Читатели заходят на сайты регулярно но количество и длительность сессий у них невысокие. Пользователи обычно посещают 1−2 сайта в день читают на них около 5 статей в течение 5−10 минут. Уровень погружения неглубокий: респонденты ограничивались просмотром или прочтением топовых статей на сайте. Чтение всего подряд — пользователь открывает агрегатор или любимый сайт и активно переходит по ссылкам от статьи к статье , в том числе по контекстным ссылкам на сайте медиа. У читателя нет четкой направленности в потреблении информации , пользователь просто проводит время таким образом. Читатели долго циркулируют по сайтам , которые соответствуют их интересам

тематически и стилистически.

В зависимости от стратегии потребления информации у каждого респондента есть 1 или 2 привычных способа начинать чтение: лента в соцсетях, почта или главная страница избранного ресурса. Участники постоянно используют любимую «точку входа» и редко попадают на сайты СМИ из других источников. Как выяснилось, соцсети — окно в медиа для большинства респондентов, а на главную страницу медиаресурсов почти не заходят. Причём переходов на медиасайты из Facebook гораздо больше, чем переходов из ВК. Переходы из мессенджеров зафиксированы только у 2 респондентов из 10.

Также аналитики изучили, сколько времени люди проводят за чтением медиа. 3 из 10 респондентов делают это 1−2 раза в день, у четверых отметили по 4 сессии чтения, у двоих — 5−7 сессий. Один участник читал материалы не менее 10 раз в день. За одну сессию пользователи открывают разное количество публикаций — от 3 до 30, сессия может длиться от 10 минут до 1,5 часов. У трёх респондентов сессия длилась от часа до полутора.

При изучении процесса чтения установили, что 80% статей респонденты доскролливают до конца, в среднем прочитывается 66% статьи. На мобильных устройствах люди читали статью полностью, либо не читали совсем.