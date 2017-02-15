Shiftgig — американский маркетплейс посменной работы. С точки зрения исполнителя, это клевое приложение типа youdo, в котором можно выбирать разовую работу по месту, времени, оплате и каким-то дополнительным условиям.

Со стороны работодателя Shiftgig исполняет роль более или менее обычного агентства по аутсорсу низового персонала. Подписываем контракт один раз, а когда-то кто-то из своих заболел или ожидается нетипично большая нагрузка, заказываем дополнительных бойцов на конкретный день и люди обязательно приедут.

Важно, что работодатель не фильтрует поступившие заявки, ответственность за выбор исполнителя и за его качество несет Shiftgig, а по факту берется первый откликнувшийся из тех, кто соответствует требованиям. Такой подход требует от стартапа большой дополнительной работы — они в офлайне собеседуют каждого будущего работника, сами составляют и оценивают список его умений, проактивно собирают (и никому не показывают) отзывы. Более того, Shiftgig даже старается как-то учить своих людей, рассылает им видеоуроки, часть из которых обязательна к просмотру. Всё это стоит сил, времени и денег, и ничего из этого тот же youdo не делает. Но зато и коммерческое предложение для бизнеса звучит куда четче и понятнее: мы продаем вам рыбу, а не удочку, вы получите сделанную работу, а не возможность с кем-то там переписываться и с кем-то там договариваться.

Работают Shiftgig для предприятий сферы услуг, поставляет официантов, заправщиков, уборщиков, промомоделей — в общем тех, кто может работать на новом месте с первого дня. Свою комиссию не раскрывает, но так как бизнесы с исполнителями о деньгах не общаются, она может быть любой и никто не возмутится, так как просто о ней не узнает. Та ставка, которая написана в приложении, — это то, что человек заработает, а уж сколько там было изначально нигде не афишируется. Наверное, с комиссией эффективно даже играться в динамике — для хороших работников понижать, чтобы дополнительно их мотивировать взять смену, для дорогих заказов повышать, они всё равно останутся дорогими и желанными.

Из-за необходимости физического присутствия в каждом городе растет Shiftgig относительно медленно, а инвесторских денег жрет относительно много, работает пока только в примерно десяти штатах, а поднял уже почти шестьдесят миллионов долларов при оценке в сто пятьдесят. Но для новой экономики тема очень актуальна, должны расти и дальше.

#стартапдня