UberEats официально заработал в Москве. О скором запуске сервиса было известно с ноября 2016 — тогда компания начала поиск партнёров.
- Uber предлагает партнёрам бесплатное подключение. Для заведений, подключившихся до 1 февраля, комиссия Uber составляла 30% от суммы заказа, после 1 февраля — 35%.
- На первом этапе доставка UberEats будет работать в пределах Садового кольца и на северо-западе. В центре доставку будут осуществлять пешие курьеры.
- Партнёры: «Шоколадница», Burger King, The Burger Brothers, рестораны «Одесса-мама», «Хачапури», «Рецептор», Zotman pizza pie, Haggis Pub & Kitchen, Buffalo’s, UpsideDownCake.
- Руководит сервисом в России Юлия Беляк, создатель мобильного приложения Lodi (сайт не работает) и основатель стартап-студии Jubel (сайт не работает).
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С мест сообщают, что UberEATS мало того, что 35% комиссию дерёт, так ещё и доставка платная!
Капитализм!