UberEats официально заработал в Москве. О скором запуске сервиса было известно с ноября 2016 — тогда компания начала поиск партнёров.

Uber предлагает партнёрам бесплатное подключение. Для заведений , подключившихся до 1 февраля , комиссия Uber составляла 30% от суммы заказа , после 1 февраля — 35%.

подключившихся до 1 февраля комиссия Uber составляла 30% от суммы заказа после 1 февраля — 35%. На первом этапе доставка UberEats будет работать в пределах Садового кольца и на северо-западе. В центре доставку будут осуществлять пешие курьеры.

Партнёры: «Шоколадница», Burger King , The Burger Brothers , рестораны « Одесса-мама», «Хачапури», «Рецептор», Zotman pizza pie , Haggis Pub & Kitchen , Buffalo’s , UpsideDownCake.

The Burger Brothers рестораны Одесса-мама», «Хачапури», «Рецептор», Zotman pizza pie Haggis Pub & Kitchen Buffalo’s UpsideDownCake. Руководит сервисом в России Юлия Беляк , создатель мобильного приложения Lodi ( сайт не работает) и основатель стартап-студии Jubel ( сайт не работает).