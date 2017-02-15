Фонд ru-Net одного из крупнейших инвесторов в интернет-проекты Леонида Богуславского приобрёл 20% доли спортивного проекта I Love Running Family. Все деньги пойдут в капитал компании и на ее развитие: на улучшение тренировочных программ, разработку новых сервисов и расширение сети школы. Сейчас сделка закрыта, ее сумма не раскрывается. Управляющий партнер венчурного фонда Prostor Сapital Алексей Соловьев считает, что 20% ILRF могли обойтись Богуславскому в 100 млн рублей, а сама компания оценивается в 500 млн рублей.