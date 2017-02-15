Существует стойкое заблуждение, что push-уведомления как канал коммуникации эффективны только для новостных сайтов. Причин у этого заблуждения две. Первая — оглушительный успех push-уведомлений у The New York Times и CNN или российского новостного портала Meduza, опыт которых который бросились копировать все информационные издания. Вторая причина — простота. На новостных сайтах push-уведомления обеспечивают самую очевидную функцию — информирует о новых статьях. На самом деле, спектр применений у push-уведомлений гораздо шире и его можно и нужно применять в разных сферах. Достаточно только разобраться в сценариях.

Push-уведомления незаменимы для e-commerce

Самый востребованный сценарий для интернет-магазинов — сообщать об акциях и выгодных предложениях в режиме реального времени. Как только клиент заказал товар, ему приходит push-уведомление: «Ваш заказ принят!», а затем — уведомление об оплате, отправке и получении.

Если специалисты рассылок push-уведомлений помогут вам сегментировать аудиторию по сделанным ранее покупкам, то push будут сообщать о новых поступлениях или распродажах. Учитывая, что коэффициент переходов по push-сообщениям составляет 10 — 20%, пользователь будет покупать намного более активно, так как сделает меньше шагов для покупки товара.

Еще один сценарий: посетитель провел более 10 минут на странице какого-нибудь смартфона — ему приходит push-уведомление о 15% скидке на этот товар при условии покупки в течении 20 минут. Такие триггерные уведомления отлично стимулируют потенциального клиента совершить целевое действие.

Головная боль всех интернет-магазинов — брошенная корзина. По статистике посетители бросают 3 корзины из 4. Какой бы ни была причина ухода, нам важно, что покупатель уже продемонстрировал намерение совершить покупку. Выслав ему push с напоминанием о корзине, вы существенно снизите «показатель брошенности».

Push-уведомления в банковской сфере и на сайтах автодилеров

Как правило, если человек зашел на сайт банка, то с большой долей вероятности он хочет быть курсе текущей финансовой ситуации. Банки активно пользуются этим и уже на входе присылают ему push-уведомление о курсе валют и акций. Но это общая информация. Гораздо больше возможностей дают персонифицированные предложения по кредитам, вкладам и инвестициям, напоминания о том, что подходит срок перевыпустить карту или погасить задолженность.

Похожая схема работает на сайтах автодилеров: пользователь получает персонализированные оповещения о тест-драйвах заинтересовавшей его недавно модели. Тем, кто уже купил машину, можно настроить напоминание о том, что пришло время пройти ТО или даже продать своего трехлетнего «коня» по trade-in.

Рекрутинговые сайты

Рекрутинг — еще одна сфера, где нужно поддерживать «человеческую» связь с клиентом. В случае с людьми, ищущими работу, скорость push-уведомлений для них почти так же важна, как участнику китайской распродажи: кто первым успел откликнуться на новую вакансию, то и выиграл (шутка, конечно).

Именно для рекрутинговых сайтов push-уведомления — канал максимальной лояльности: через них соискатель узнает, отказали ему или приняли на работу мечты, именно они не позволят не пропустить собеседование (актуально для тех, кто назначает их сразу по пять в день).

Недвижимость и онлайн-игры

Push-уведомления — отличный инструмент информирования о текущем состоянии реальных и виртуальных объектов. Особенно хорошо они работают на сайтах недвижимости и в онлайн-играх. При правильной настройке пользователь всегда в курсе этапов строительства реального дома, в котором он не прочь купить квартиру или виртуальной крепости, которую он возводит для защиты от орков. Разница между реальным и виртуальным миром лишь в возможности настроек по геотаргетингу — они действуют только в настоящих городах. Кроме того, игроки нуждаются в более частом обновлении информации о состоянии игры в их отсутствие: они охотно получают алерты об окончании обучения войск, нападениях противников, бунтах вассалов и немедленно возвращаются в игру.

Отчетность на сайтах онлайн-бухгалтерии и государственных услуг

Тонкие настройки таргетингов и временных интервалов позволяют эффективно организовывать четкое соблюдение сроков разного рода отчетности. Сайты государственных и муниципальных услуг все чаще поддерживают дисциплину с помощью push-уведомлений — как показывает практика, забывчивый плательщик, увидев на экране push-уведомление о задолженности по коммунальным платежам, импульсивно гасит их в течении 5 минут — ведь он в этот момент находится у компьютера или же прямо на сайте. То же правило работает и для онлайн-бухгалтерии: таргетированные напоминания о сдаче отчетности, которые приходят в определенные периоды, не вызывают раздражения, а наоборот — повышают лояльность пользователей. Эту лояльность можно неплохо использовать, если присылать рекомендации по увеличению тарифного плана подписчику, который стал усиливать свою бухгалтерскую активность, а значит точно нуждается в расширенном платном функционале.

Транзакционные push-уведомления необходимы всем

Транзакционные сообщения — простой, но очень эффективный инструмент повышения лояльности. И чем быстрее пользователь получает оповещение о том, что его платеж прошел без проблем, тем лучше. В этом плане у push-уведомлений нет конкурентов— они появляются мгновенно, не успел клиент отвернуться от экрана. Их активно используют биржи рекламы и иные онлайн-сервисы для интернет-маркетологов, онлайн-кинотеатры, сервисы бронирования отелей и билетов — все сервисы, где есть транзакции и необходимость их подтверждения.

Мы привели далеко не полный перечень сценариев использования push-уведомлений. Каждый маркетолог может придумать свой вариант. Но для этого ему нужно сначала узнать у оператора рассылок push-уведомлений о всех существующих инструментах: об отложенных рассылках и автоматических сериях, о регулировках времени жизни уведомления и о том, как настраивать таймзоны подписчика. Если вы правильно соедините свои маркетинговые задачи с возможностями нового канала коммуникации, результат вас однозначно удивит.