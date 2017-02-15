Министерство финансов и Минэкономразвития договорились установить ставки по НДС и страховым взносам на одном уровне — 21%. Идею снизить нагрузку на работодателя и повысить косвенный налог в Минфине одобряют, но окончательного решения еще нет — его примет правительство и Владимир Путин. Как считает Александра Суслина из Экспертной экономической группы, снижение ставки социальных взносов до 21% приведет к существенному выпадению доходов бюджета. «Общие потери бюджетной системы от такого маневра составят порядка 500 млрд руб. Кроме того, от повышения НДС пострадают конечные потребители — обычные граждане: цены вырастут, а доходы — нет», — добавляет Суслина.