Компания Apple выступит против «Права на ремонт» — американского законодательного акта, позволяющего владельцам мобильных устройств и независимым ремонтным мастерским ремонтировать сломанные смартфоны (любые, а не только сломавшиеся iPhone), сообщил CNews. «Право на ремонт» одобрено в Миннесоте, Нью-Йорке, Массачусетсе, Канзасе, Вайоминге, Иллинойсе, Теннесси. Если Apple не удастся пресечь его распространение, в перспективе «Право на ремонт» охватит всю родную для производителя iPhone страну. Apple выступает против независимого от нее ремонта, потому, что неавторизованный ремонт, якобы, может привести к возгоранию и взрыву литий-ионного аккумулятора (известно, что телефоны конкурентов из Samsung взрывались даже без принудительного ремонта — для возгорания он необязателен).

«[Apple] должны дать людям как можно больше информации о том, как бороться с опасностью. Если они беспокоятся о взрывающихся батареях, то должны наклеить на смартфоны предупреждающие ярлычки и рассказать потребителям, как этого избежать», — заявил исполнительный директор Repair.org, объединяющей независимые ремонтные мастерские, Гэй Гордон-Бирн.

Большую долю доходов, около 60%, Apple приносит сбыт iPhone. В 2015 году средний американский потребитель обновлял телефон раз в 26 месяцев. В 2010 году американцы это делали гораздо чаще — раз в 18 месяцев. Формально, если верить утверждениям Apple о том, что хороший ремонт должны делать только они сами, ремонт iPhone в неавторизованных центрах (то есть «неудачный ремонт») должен только помогать сбывать больше новых телефонов и нет экономических причин его запрещать. В январе Apple сократила зарплату своему директору Тиму Куку из-за финансовых показателей бизнеса — Apple так и не слезла с «айфонной иглы». Полугодом ранее Кук заверял: «то, что две трети выручки приходится на iPhone, — не проблема, а преимущество».