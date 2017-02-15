В прошлом в Интернете мы стали видеть рекламу товаров и услуг, к которым недавно проявили интерес. В будущем реклама сама научится предугадывать наши желания и спрос. Базой для таких разработок являются анализируемые компьютерным алгоритмом гигантские объемы информации — так называемые big data. Чем больше объём информации и база данных, тем точнее и детальнее будет результат анализа.

Социальные сети хранят огромное количество информации о нас, как публичной, так и информации с ограниченным доступом. Использование и анализ данных социальных сетей — это лакомый кусочек, который уже начали активно коммерциализировать. Как следствие, появляются и споры в этой сфере. Законность такой коммерциализации и её пределы — это неоднозначный правовой вопрос. С одной стороны, он затрагивает защиту персональных данных каждого из нас, с другой — исключительные права на интеллектуальную собственность.

Иск «ВКонтакте» к Double Data и Национальному бюро кредитных историй (НБКИ) важен для развития регулирования big data в России, он может существенно сказаться на рынке. Спор может «поставить крест» на всём сегменте рынка или же даст существенные правовые инструменты воздействия на него со стороны социальных сетей.

Суть конфликта

31 января этого года появилась информация о том, что «ВКонтакте» подала в суд на компанию Double Data и НБКИ за использование открытых данных пользователей социальной сети в коммерческих целях. На основе информации из открытых профилей компании оценивают кредитоспособность пользователей и продают эти данные банкам.

На данный момент иск принят к производству арбитражным судом города Москвы. В соответствии с определением суда от 06.02.2017 г. по делу № А40−18827/17−110−180 иск заявлен о защите исключительных смежных прав на базу данных, а первое судебное заседание по делу назначено на 05.04.2017 г. Для оценки значения этого спора для отрасли потребуется доступ к правовым позициям и аргументам сторон, которые, надеемся, станут доступными (будут отражены в судебном акте) после принятия решения судом первой и последующих инстанций.

В современном мире это не первое столкновение социальных сетей с сервисами сбора информации для целей её продажи. В качестве примера можно вспомнить ситуацию с планировавшейся обработкой данных пользователей Facebook запускавшимся приложением страховой компании Admiral Insurance (изначально планировалось на основании анализа профилей пользователей оценивать уровень страховых рисков для расчета стоимости страховки автомобиля).

Применительно к России дело «ВКонтакте» против Double Data и НБКИ на сегодняшний день является прецедентным, и такой интерес к нему со стороны общественности оправдан. Вопросы защиты как, с одной стороны, здоровой бизнес-конкуренции, так и, с другой, — персональных данных и интеллектуальной собственности от их несанкционированного использования третьими лицами становятся всё более актуальными.

Для вынесения корректного решения суд, на наш взгляд, должен будет разобраться не только с юридическим регулированием в области защиты прав на интеллектуальную собственность и персональных данных, но и с техническими аспектами, в частности, с алгоритмом сбора и обработки информации программным обеспечением Double Data, а именно с тем, как собирается информация, и является ли обработка публичной информации пользователей «ВКонтакте» использованием базы данных этого сайта.

Обработка информации с открытых страниц пользователей: законны ли действия Double Data и НБКИ?

Double Data занимается анализом данных (в том числе публичных персональных данных пользователей «ВКонтакте») в целях определения кредитоспособности заёмщиков. В последующем результаты анализа продаются банкам. Абсолютно оправдано задаться вопросом — а были ли в праве Double Data таким образом «распоряжаться» персональными данными пользователей?

По общему правилу обработка персональных данных (а это широкое понятие, которое включает в себя сбор, систематизацию, хранение, использование, передачу и любые иные действия с персональными данными, как выполняемые с использованием средств автоматизации, так и без) должна осуществляться с согласия субъекта персональных данных.

Исключением является обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе, т.е. персональных данных, сделанных общедоступными субъектом персональных данных (пп. 10 п. 2 ст. 6 федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). К общедоступным данным можно отнести информацию пользователей, размещаемую в социальных сетях, в том числе во «ВКонтакте», при условии, что пользователи не воспользовались настройками приватности и их страницы или часть информации страницы «открыты». Для обработки таких данных действительно получения согласия пользователя не требуется, так как он сам предоставил доступ к своим данным любому, кто зайдет на его страницу в социальной сети.

В пользовательском соглашении «ВКонтакте» напрямую указывается, что «размещая информацию на персональной странице, в том числе свои персональные данные, пользователь осознает и соглашается с тем, что указанная информация может быть доступна другим пользователям сети Интернет с учетом особенностей архитектуры и функционала сайта» (п. 5.12 пользовательского соглашения). Тем самым администрация соцсети признаёт, что размещение персональных данных на странице «ВКонтакте» может сделать эти персональные данные общедоступными. Как следствие, это дает Double Data право использовать «открытые» данные пользователей без какого-либо дополнительного согласия с их стороны.

Вместе с тем, если попробовать более глубоко разобраться в технической стороне вопроса, не исключаем возможности существования и иной правовой позиции.

В соответствии со ст. 5 закона «О персональных данных» обработка должна проводиться для заявленных субъекту персональных данных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

Положения пользовательского соглашения «ВКонтакте» (пункт 5.8) предусматривают, что «администрация сайта обрабатывает персональные данные пользователя в целях предоставления пользователю доступа к использованию функционала сайта, в том числе в целях получения пользователем персонализированной (таргетированной) рекламы; проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать функционал и разделы сайта, а также разрабатывать новый функционал и разделы сайта».

Если рассматривать данные страниц пользователей в качестве базы данных (пусть даже и имеющей статус общедоступной), создаваемой с определенной целью (указанной в пользовательском соглашении в «ВКотнакте»), то может быть поставлен вопрос о допустимости использования такой информации в иных целях.

Позиция о незаконности использования общедоступных персональных данных в иных целях (нежели цели сайта «ВКонтакте») с точки зрения законодательства о персональных данных является, на наш взгляд, достаточно слабой. Однако это отнюдь не означает, что требования «ВКонтакте» к Double Data и НБКИ не имеют правовых оснований.

Сбор информации из открытых источников или незаконное использование чужой интеллектуальной собственности

Потенциально более обоснованными и подкреплёнными нормами права могут стать аргументы о незаконности использования базы данных и контента сайта (в том числе персональных данных пользователей) как объектов интеллектуальной собственности.

Базой данных является представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (абз. 2 п. 2 ст. 1260 Гражданского кодекса РФ).

Таким образом, совокупность информации о пользователях сайта «ВКонтакте» (в том числе их персональных данных) может быть квалифицирована как база данных, созданная администратором сайта.

Напомним, что базы данных являются объектами интеллектуальной собственности, которым предоставляется правовая охрана. Исключительные права на базу данных принадлежат её составителю или лицу, которое приобрело исключительные права на базу данных (правообладателю). По общему правилу без согласия правообладателя база данных не может использоваться третьими лицами.

Уже упомянутое пользовательское соглашение «ВКонтакте» устанавливает, что «все объекты, размещённые на сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и другие объекты и их подборки (далее — Контент), являются объектами исключительных прав администрации, пользователей сайта и других правообладателей, все права на эти объекты защищены» (п. 7.1.1 пользовательского соглашения).

При этом «никакой контент не может быть скопирован (воспроизведен), переработан, распространен, отображён во фрейме, опубликован, скачан, передан, продан или иным способом использован целиком или по частям без предварительного разрешения правообладателя, кроме случаев, когда правообладатель явным образом выразил своё согласие на свободное использование контента любым лицом. Воспроизведение, копирование, сбор, систематизация, хранение, передача контента с целью создания базы данных в коммерческих и/или некоммерческих целях и/или использование Контента полностью или в любой его части, независимо от способа использования, без согласия администрации не допускается» (п. 7.1.2 пользовательского соглашения).

С учетом таких положений пользовательского соглашения, если:

совокупность персональных данных пользователей будет оценена судом как база данных и охраняемый объект интеллектуальной собственности , и при этом будет доказан факт использования базы данных ( или иных объектов интеллектуальной собственности) со стороны Double Data и/или НБКИ , на которое , судя по всему , «ВКонтакте» не давало своего соглашения,

то с большой долей вероятности Double Data и/или НБКИ могут быть признаны нарушившими исключительные права «ВКонтакте» на базу персональных данных. В результате с нарушителей может быть взыскана компенсация за незаконное использование интеллектуальной собственности.

Почему такой размер требований?

Интересен и размер требований, заявленный к взысканию с соответчиков. По информации из публичных источников «ВКонтакте» требует взыскания символической компенсации по 1 рублю с каждого.

Такой размер требования может быть обусловлен, в том числе и тем, что на данный момент судебные представители «ВКонтакте» не уверены в достаточной степени в положительном исходе дела. При этом мы не исключаем, что размер требуемой компенсации за незаконное использование базы данных может быть увеличен в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции. В последующем также может быть предъявлен иск и по каждому факту незаконного использования (например, в зависимости от количества пользователей, по которым была собрана информация с сайта «ВКонтакте»). Размер таких требований в итоге может составить ощутимую сумму.

Ещё одним требованием, которое при разрешении вопроса в пользу «ВКонтакте» сможет потенциально предъявить истец — это требование о запрете незаконного использования базы данных. Принятие такого решения судом фактически может сделать всю деятельность Double Data незаконной и невозможной, лишив доступа к необходимым big data.

Какое решение примет суд?

Давать какие-то однозначные комментарии о возможном исходе дела пока рано, ведь для российской практики подобный кейс является новым. Перед судом будет стоять не простая задача квалифицировать и определить правовые рамки для достаточно новых явлений и разрешить спор в сфере нашей жизни, остающейся наименее зарегулированной и определённой с правовой точки зрения, хотя мы уже и не представляем свою жизнь без неё. На данный момент однозначно можно говорить лишь о том, что как само решение, так и его мотивировка будут интересными и важными для последующего развития правового регулирования в области интернета и информационных технологий.