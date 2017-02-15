Оксана Мандрыка, маркетинговый директор «Яндекса» на Украине, уволилась из компании и переехала в Германию. Об этом «Роем!» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Мандрыка отвечала за маркетинг компании с 2009 года, следует из данных её профиля на LinkedIn. До «Яндекса» она работала в украинском подразделении Deloitte и PR-компаниях.

Мандрыка больше известна как голос Яндекс.Навигатора. Она прошла внутренний кастинг компании в 2014 году и записала все звуковые дорожки для навигатора, которые используются и до сих пор.