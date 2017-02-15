Оксана Мандрыка, маркетинговый директор «Яндекса» на Украине, уволилась из компании и переехала в Германию. Об этом «Роем!» рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Мандрыка отвечала за маркетинг компании с 2009 года, следует из данных её профиля на LinkedIn. До «Яндекса» она работала в украинском подразделении Deloitte и PR-компаниях.
Мандрыка больше известна как голос Яндекс.Навигатора. Она прошла внутренний кастинг компании в 2014 году и записала все звуковые дорожки для навигатора, которые используются и до сих пор.
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Вот она, та, единственная, которая меня так куда-то звала, а я её посылал, часто ссорился, не слушал.
В общем, любовь, особенно с топографическим уклоном, тяжела и жестока. Держись, Оксана. Ты уехала из яндекс-помойки, но не сможешь сбежать из наших сердец. Дальше будет больше!
Кстати, мне тут постоянно кажут рекламу Касперского. Это какой-то толстый троллинг Ашманова?
Говорилка на подоконнике, как называла ее дочь :)
Оксана очень крутая и дофига чего сделала в украинском Яндексе. Так что радуюсь за Оксану и грущу за yandex.ua