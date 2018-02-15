«Яндекс» опубликовал финансовые результаты за 4 квартал 2017 года и за весь 2017 год. В цели по году консолидированная выручка выросла по сравнению с 2016 годом на 24% — до 94,1 млрд рублей. Чистая прибыль составила 8,7 млрд рублей и увеличилась на 28% по сравнению с 2016 годом. Скорректированный показатель EBITDA составил 29,1 млрд рублей и вырос на 11% по сравнению c 2016 годом.

В третьем квартале 2017 года «Яндекс» показал отрицательную динамику скорректированной чистой прибыли — этот показатель упал на 37% год к году. В 4 квартале скорректированная чистая прибыль составила 5,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2016 года на 62%.

Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в четвертом квартале 2017 года составила в среднем 56,5%, достигнув в декабре 56,7%, тогда как в третьем квартале 2017 года она составляла 54,9% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).

Выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 19% по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2016 года. В структуре общей выручки Яндекса в четвертом квартале 2017 года она составляет 90% и остается основным источником дохода компании.

Наиболее быстро растущим оказалось направление экспериментальных сервисов (КиноПоиск, Яндекс.Музыка, Яндекс.Афиша и Яндекс.Телепрограмма, Yandex Data Factory, Дзен и другие), оно выросло на 100% год к году. Самый медленный рост показал Яндекс.Маркет, его выручка увеличилась на 5%.