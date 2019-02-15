INTERFAX.RU — Басманный суд в пятницу решит вопрос об аресте основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви, задержанного в Москве по подозрению в мошенничестве. Следствие просит ареста задержанных. Партнера компании Вагана Абгаряна и партнера по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля. Им инкриминируется совершение преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Фонд инвестировал в Яндекс (вышел из капитала в 2016. С 2000 Baring владел 35% акций поисковика, на продаже инвестору удалось заработать более $1 млрд, при вложении $5,28 млн), OZON, Gett, 2ГИС, «ЭР-Телеком», Avito, 1С, CarPrice, банк «Восточный», «Вкусвилл» и в другие бизнесы в России.

Так же по делу проходят директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, Ваган Абгарян, Алексей Кордичев и Максим Владимиров. Как позднее сообщила пресс-служба фонда — следствие связанно с проблемами затрагивающими банк «Восточный», портфельные компании фонда работают в обычном режиме.

Baring Vostok основан в 1994 году. В российские проекты фонд вложил около 2,8 миллиарда долларов. Kалви — гражданин США.