Следователи обвинили в мошенничестве основателя Baring Vostok и его людей, Басманный суд решит вопрос об аресте


Развитие событий: Глава Yandex: арестованный Майкл Калви «стандарт приличности и законности для рынка» (18 февраля)

INTERFAX.RU — Басманный суд в пятницу решит вопрос об аресте основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви, задержанного в Москве по подозрению в мошенничестве. Следствие просит ареста задержанных. Партнера компании Вагана Абгаряна и партнера по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля. Им инкриминируется совершение преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Фонд инвестировал в Яндекс (вышел из капитала в 2016. С 2000 Baring владел 35% акций поисковика, на продаже инвестору удалось заработать более $1 млрд, при вложении $5,28 млн), OZON, Gett, 2ГИС, «ЭР-Телеком», Avito, , CarPrice, банк «Восточный», «Вкусвилл» и в другие бизнесы в России.

Так же по делу проходят директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, Ваган Абгарян, Алексей Кордичев и Максим Владимиров. Как позднее сообщила пресс-служба фонда — следствие связанно с проблемами затрагивающими банк «Восточный», портфельные компании фонда работают в обычном режиме.

Baring Vostok основан в 1994 году. В российские проекты фонд вложил около 2,8 миллиарда долларов. Kалви — гражданин США.

Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Анатолий Орлов Ozon.ru, ex-Яндекс

    Игорь, ситуация для многих людей на самом деле примерно такая же, как если бы Воложа и Сегаловича посадили бы, а ты бы говорил «Вторая серия про креативных режиссёров, которые НЕ МОГЛИ украсть».

    Во-первых чисто из логики, креативным режиссерам возможно правда имеет смысл красть т.к. они бедные и проекты их коммерчески неуспешные, успешным бизнесменам и инвесторам — нет.

    Во-вторых режиссера все знают за его креативность, а бизнесмена за то как он ведет дела, если ты работал человеком и он тебя никогда ни разу не обманул, даже случайно, даже в спорной ситуации, ты не веришь, что он обманет кого-то еще.

  • Контекст комментария

    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Игорь, ситуация для многих людей на самом деле примерно такая же, как если бы Воложа и Сегаловича посадили бы, а ты бы говорил «Вторая серия про креативных режиссёров, которые НЕ МОГЛИ украсть»

    Толя, это негодный аргумент. Логическое передёргивание.
    Не надо делать вид, что «посадить могут каждого», «посмотрим, что ты запоёшь, когда тебя самого бросят в ГУЛАГ», что посадка этого американца эквивалентна посадке Воложа или мёртвого уже Сегаловича.

    Сегалович прожил свои 50, построил Яндекс, и его никто не посадил, а потом он умер. Его никто не посадил совершенно неспроста. Как и Воложа.

    Не надо подставлять его в формулу — и делать расчёт правой части, а потом опять вставлять американца вместо Сегаловича и делать вид, что правая часть не изменилась.
    Это разные люди, и результат формулы — разный.

    И тем более не надо меня вставлять в эту формулу, делать вид, что это я про мёртвого Сегаловича такое сказал.

    Во-первых чисто из логики, креативным режиссерам возможно правда имеет смысл красть т.к. они бедные и проекты их коммерчески неуспешные, успешным бизнесменам и инвесторам — нет.

    Это негодная логика — потому что ты не знаешь логики воров.
    Поскольку ты и я никогда не крали, не стоит пытаться влезть в шкуру тех, кто крадёт и пытаться понять их мотивы. Это не получится.

    Люди крадут не потому, что они бедны, иначе бы богатые не крали на порядки больше бедных — при этом, естественно, уходя от наказания на порядки чаще.

    Ну и по слухам креативные режиссёры вовсе не бедны, они обычно наворовали достаточно, из госденег к тому же. Бедны школьные уборщицы в провинции.

    Почитай, как режиссёры воруют, аж шуба заворачивается:
    https://ruvod.com/fond-kino-opublikoval-spisok-kinokompanij-kotorye-ne-vernuli-gossubsidii/
    Там постоянный рефрен «фильм вообще не был снят»!
    Я понимаю, фильм — это такой стартап и всё такое, но тем не менее.

    Я говорю про другое: аргумент «за что арестовали, волки позорные, в жизни не поверю, что он виноват, он хороший человек» — простителен для родственников, друзей и близких знакомых. Они даже должны так думать и говорить, это по-человечески.

    А вот для людей со стороны аргумент «нельзя сажать за воровство людей креативных и полезных для общества, для них законы не писаны» — негодный.
    Здесь вообще нет «презумпции невиновности члена нашей социальной страты» для фигуранта уголовного дела.

    А ведь публика именно на этом настаивает. Он наш, причинил нам много пользы — нельзя его трогать.

    Мне сам силлогизм не нравится: он же так боролся за права ЛГБТ/женщин/негров/креативного класса/венчурных инвесторов, что надо ему всё простить.

    Это по модулю моей оговорки выше, что это может быть подстава, имущественный конфликт, куда одна из сторон втянула ментов и т. п.

    Кто это вообще такой, кстати? Ты его знаешь?

  • Контекст комментария

    Игорь Ашманов Сам себе компания

    а бизнесмена за то как он ведет дела, если ты работал c человеком и он тебя никогда ни разу не обманул, даже случайно, даже в спорной ситуации, ты не веришь, что он обманет кого-то еще.

    Да там, возможно, дело не в «обманул». А в деловых привычках.

    Мне рассказывали знакомые Никиты Белыха, что он даже и не взятку брал, в общем-то, когда его арестовали.

    Какой-то бизнес хочет зайти в город/область, подъезжает поговорить с губернатором, тот говорит — ну вы занесите пол-ляма грина на наш футбольный клуб и работайте в области.
    Они и заносят, ставят сумку у столика. Всегда так было.
    Он её забирает, отдаёт кому там обычно, клубу или помощникам своим. Не себе же забирает.

    И тут внезапно наручники, понятые, вспышки фотокамер, порошок для снятия отпечатков, ультрафиолет для денег и всё такое.
    Брал-то он даже не себе. На дело. Всегда так делал. Просто времена изменились. Или враги воспользовались сложившейся практикой.

  • Контекст комментария

    Игорь Ашманов Сам себе компания

    По теме.
    Тут Васильев — банкир с 90-х ещё — начал обсуждать дело банка «Восточный». Пришли его коллеги по отрасли, котторые примерно представляют, как оно там вообще устроено обычно.
    https://web.facebook.com/sergey.vasiliev.106/posts/10156978045054650

    И сразу начали всплывать мёртвые активы, «активы с контролируемой стоимостью» и тому подобное. То есть обычная банковская грязь.

    Заимствование денег у населения под видом облигаций и депозитов, раздача себе сами кредитов, вывод их и т. п.
    И в этой каше встретились американец и армянин, обменялись бабками, а потом начали обмениваться ударами. Было, видимо, за что борость.
    Почитайте пост и каменты, прочищает чакры.

    Судебный конфликт между акционерами банка «Восточный», кроме недостатков в судебной и правоохранительной системах, вскрывает и другую, еще более важную проблему — токсичность для инвесторов банковского сектора в России.

    История этого конфликта, это история потерь огромных инвесторских денег.

    В октябре 2008-м, Bank of Cyprus купил у прошлых акционеров 80% банка «Юниаструм» за астрономические 580 млн $, а потом вкладывал в капитал еще 50 млн $.

    Но мировой финансовый кризис и внутренние проблемы российского рынка привели банк к огромным потерям, необходимости формирования дополнительных резервов и фиксации убытков.

    И в результате через семь лет, в 2015, киприоты, устав от борьбы за выживание банка, продают свою долю Артему Аветисяну всего за 7 млн евро.

    Наверное, Аветисян думал, что сделал хорошую сделку, купив за мизерные 7 млн. то, что еще недавно стоило более полу миллиарда. Но оказалось, что выигрыш был пирров. Банк продолжал генерировать убытки и требовал новой докапитализации, т.е. вливания в него дополнительных денег (десятков миллионов долларов).

    Именно попытка избежать этой обязанности довливать новые деньги в убыточный банк и привела к объединению «Юниаструм банка» с банком «Восточный экспресс».

    Но и в нем дела к тому моменту были не простые, хотя наверное и не столь проблемные, как в Юниаструме.

    Фонд Baring Vostok сам купил 30% акций банка «Восточный экспресс» в 2010 почти за 6 млр. руб. (около 200 млн $). В тот момент Baring, как и киприоты, тоже верили в перспективы российского бэнкинга, роста объемов потребительского кредитования и подобных продуктов.

    Но точно так же, как киприоты, ошиблись. Банк бесконечно генерировал убытки.

    Через несколько лет, фонду пришлось снова вложиться в банк, чтобы покрыть недостающий капитал. Именно в результате этой новой эмиссии Фонд Baring Vostok стал держателем контрольного пакета (67%) акций банка.

    В общем, Аветисян и Майкл Калви объединили свои банки, чтобы как-то сэкономить на однообразных расходах, создать более эффективную структуру и кому-то ее продать, уйдя от необходимости новой докапитализации.

    Но все равно, и объединившись, банк продолжил генерировать убытки и опять стал требовать вливания новых инвесторских денег.

    К этому моменту все уже устали вливать новые деньги в это безуспешное мероприятие. Нервы сдали…

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    Альтер Эго

    Когда они пришли в Бэринг, я молчал, ведь действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    В следственных органах засели предатели, которые открыли внутренний санкционный фронт, мало нам сокращений инвестиций из вне, мы еще сами себе их сократим изнутри.

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    liveuser

    «А это зачем?
    Что бы отдавать что-то, что стоит нам реальных усилий и затрат, за доллары, которые не стоят никаких усилий?
    То есть реальные ценности за иллюзию?

    Вы когда открываете рот, чтобы сказать про «приток зарубежных инвестиций», закройте его минут на десять, и подумайте, что такое «зарубежные инвестиции», и зачем они были бы нужны. И кому.»
    (c) Игорь Ашманов, https://roem.ru/15-12-2016/238392/maksim-faldin-pohoronil-wikimart/#comment-244669

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    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Вторая серия про креативных режиссёров, которые НЕ МОГЛИ украсть.
    А если и украли, то им МОЖНО.
    И третья серия про Браудера и Магнитского.

    Я ничего не знаю про этого американца, возможно, это спор хозяйствующих субъектов, к которому подтащили силовиков, как принято у хозяйствующих субъектов. Может, он ничего не мошенничал, а просто отжимал или не давал отжать. И следствие с судом разберутся.

    Но весь визг в защиту прям по шаблону.
    Только ключевое слово «искусство» заменено на «инвестиции».

    «Закон не должен применяться к очень хорошему Х, потому что он очень ценен для искусства».
    «Закон не должен применяться к очень хорошему У, потому что он очень ценен для венчурного рынка».

    Нельзя сажать активистов ЛГБТ, современных писателей, художников-акционистов, оппозиционных журналистов, протестных активистов, инвесторов, меценатов и научно-популярных публицистов, учёных.
    Вообще нельзя, пальцем нельзя трогать.

    А сажать можно только дворников и стрелочников. Ещё поварих, трактористов и таксистов. А, ну и ещё чиновников расстреливать.

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    North > Игорь Ашманов контекст

    И никто не говорил о том что «можно» воровать — говорят л том, что в хозяйственный спор, по которым сейчас идут разбирательства в арбитражах — вписались силовики как в «лихих 90-х» — причем против человека у которого достойная репутация, за людей у которых непонятная репутация.
    По этой теме хорошо написал патриотический журнал «Эксперт»:

    Не вызывает сомнения, что арест — это перевод конфликта между двумя группами акционеров «Восточного» из сферы хозяйственной в сферу силовую. И это очень неприятное событие для иностранных инвесторов России. Да, и не только для них.
    http://expert.ru/2019/02/15/barings-spotknulsya-na-vostoke/

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    «Достойная репутация» — это и есть «можно воровать».

    Схема рассуждения ровно такая: это уважаемый человек, не трогайте его.
    А то наша тусовка поднимет визг.

    Что про режиссёра, что воровал государственные бабки так, что шуба заворачивалась, что про этого инвестора.
    Браудера — вора и убийцу — защищали точно так же.

    Схожесть силлогизма вызывает подозрения.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >возможно, это спор хозяйствующих субъектов, к которому подтащили силовиков

    К этому у меня претензии, что у нас очень уж легко подтащить силовиков, да и вообще, после СССР-а, не сильно улучшилось отношение к предпринимательству у нас, сесть в тюрьму проде пареной репы.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Вообще у нас неправильно правоохранительная система работает по отношению к экономики.
    Вместо уголовного преследования, надо усложнять саму возможность нарушить, например, вместо доначисления НДС и угорозы посадить (как со мной было) можно усложнить открывание фирмы однодневки, блокировать сомнительные переводы и т. д., а не гордиться тем, что у нас ООО по интернету за час регистрируется.
    Вместо бесконечной борьбы с обналом, можно с обналички в банке, снимать автоматом 13% НДФЛ и т. д.
    А сейчас, правоохранительная дубина тяжела и опасна, но очень уж избирательна…

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >подумайте, что такое «зарубежные инвестиции», и зачем они были бы нужны. И кому.

    Вы еще Сталина и Ден Сяо Пина обвините в глупости, ведь они колотились как рыбы об лед за западные инвестиции, которые часто не только деньги, но и опыт и компетенции.

  • Ответить
    North > Игорь Ашманов контекст

    Какая «наша тусовка», а какая «не наша»?

    «Интерес к микроблогам не единственное, что сближает Аветисяна с чиновниками, он дружит с их родственниками. Сын Александра Волошина Илья долгое время входил в совет директоров «Регионального кредита» Аветисяна. Советником Аветисяна был брат зампреда правительства Аркадия Дворковича Михаил.
    С Волошиным-младшим в «Юникредит Секьюритиз» работал выходец из Ташкента Шерзод Юсупов. Юсупов — ключевая фигура во всех проектах Аветисяна, входил в совет директоров «Регионального кредита», курировал корпоративный блок «Юниаструма». Он занимает пост управляющего директора в инвестбанке Global Finance. Эта компания участвовала в сделках по покупке Аветисяном долей в «Юниаструме» и «Восточном». У Юсупова, как и у Аветисяна, много статусных знакомых, он дружит и ведет совместные дела с детьми чиновников и бизнесменов. В капитале компании «МСМ-5 Девелопмент» Юсупов входил вместе с Ильей Волошиным, сыном замглавы администрации президента Артемом Сурковым и Парвизом Ясиновым, сыном девелопера Обида Ясинова.»

    Подымающая крик – «не наша»тусовка, а Дворкович с Волошиным – святые люди со всеми удобствами, свои, ельцинские кадры, проверенные.
    Откуда такая тяга все упрощать и подгонять под известные схемы? Тот же Браудер будет использовать любую возможность, это же не значит что назло ему нужно постоянно себе что то отмораживать.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > North контекст

    Как-то всё что вы перечислили — какая-то их тусовка.
    Вникать в эти переплетения не хочется; да, пацаны были встроены.
    Мэр Махачкалы и Арашуков, Билаловы и Магомедовы тоже были встроены.
    Да ведь и Улюкаев был встроен.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Вникать в эти переплетения не хочется; да, пацаны были встроены.
    Мэр Махачкалы и Арашуков, Билаловы и Магомедовы тоже были встроены.
    Да ведь и Улюкаев был встроен.

    ктож их туда понавстраивал то? еще лет 30 назад всей этой лохматой публики просто даже небыло в тойже Москве. Тоесть совсем ни одного.
    О том и речь, что текущий главноначальстующий непригоден уже по всем параметрам. Ни людей подобрать ни политику выстроить. Ни внешнюю ни национальную ни промышленную и вообще никакую. Одни кургом санкции, убытки и магомеды.
    Вон, нынче уже и здание прямо в процессе занятий просто тупо обвалилось. Чтото не везет этому ниверситуту в последнее время. То факультет закрыли то дом развалился. Оптика, механика и прорывные сквозные технлогии по программированию, туды их в качель.
    Неудивительно, что народ едет кто куда (недодескутировали в том тредике про оплату дипломов). Комуж охота чтобы ему на умную образованную голову этаж рухнул?

  • Ответить
    Джигсо

    >> Ну вот тебе рухнул — и ничего, ходишь без головы, пишешь простыни.

    ииии, батюшка! да мы ить в многоэтажных то домах были вынуждены жить. Нас туда заселяли сперва при сталине потом при брежневе потом уже непойми при ком. Да вот хоть пл. Восстания д. 1. Выж небось тоже помните ту вонь из рыбного магазина из подвала, кторая в 4 подъезде. А в дургом — Громов летчик да Грушко академик по двигателям. Да звери по ночам из зоопарка орут.
    А как дали волю — мы покупать в домах на Никитском бул. 1912 года постройки не стали. Ну ево нафиг, эту дочь альтиста и художника (?) сафонова с деревянными перекрытиями. Мы в монолит+кирпич, сигнализации противопожарные и все остальные, курение придавлено полностью, уборщицы конкурируют за обслуживание дома — убирать почти и не надо ничего. Консьержки как штыки, постоянно инспектируются.
    Вроде — лепота. Но.
    Прекрасный мясной рынок (разделка от и до, все части туш) закрыт и передан под супермаркет Мираторга. Ок.
    Арестнованный расово близкий американец — в т. ч. был инвестором и в Эталонгрупп (питерский девелопер, я тоже имею в их домах там кое что).
    Зачем мне это надо?
    Мне это: а) не надо б) невыгодно с) лучше мы поддержим кого угодно, но не этого который безконца все сдает продает сливает про…ирает, депопуляция, инфляция, стагнация, блаблебла.
    Еслиб от моих простыней это зависело — я бы их километрами писал бы.

  • Ответить
    Анатолий Орлов Ozon.ru, ex-Яндекс

    Игорь, ситуация для многих людей на самом деле примерно такая же, как если бы Воложа и Сегаловича посадили бы, а ты бы говорил «Вторая серия про креативных режиссёров, которые НЕ МОГЛИ украсть».

    Во-первых чисто из логики, креативным режиссерам возможно правда имеет смысл красть т.к. они бедные и проекты их коммерчески неуспешные, успешным бизнесменам и инвесторам — нет.

    Во-вторых режиссера все знают за его креативность, а бизнесмена за то как он ведет дела, если ты работал человеком и он тебя никогда ни разу не обманул, даже случайно, даже в спорной ситуации, ты не веришь, что он обманет кого-то еще.

  • Ответить
    Александр Панков > Анатолий Орлов контекст

    В целом мысль Ашманова достаточно логичная: чуваки печатают деньги (ок, не печатают, дружат с теми, кому их дают те кто печатаю в неограниченных количествах) и чуваки инвестируют их у тебя дома, и тебя это как бы бесит. Бесит то, что в своих ФГУП ты нанимаешь «из честно заработанных» — экспорт, производство и т. д., а пришедший инвестор — «из нечестно печатаемых без ограничений». Логичный вопрос — «что за фигня? что творится у меня в доме?»

    Условный Яндекс платил большие зарплаты, а хочется чтобы был ФГУП «Гос Сёрч» с жалованием типа как на УралВагонЗаводе. Не потому что даже тебе жалко, а что это некая справедливость. И даже не столько с зарплатами беда, сколько с культурой/идиологией, — без этой «около-гомосячей хипстотой», чтобы со скрепами было: личный состав, график жесткий, сдача загранпаспорта СБ. Вся страна живёт так.

    Все разногласия можно преодолеть, но есть некое идеологическое зёрнышко — оно определяет. Должно быть справедливо. Справедливо — это решают наверху.

    При всём при этом, моё личное мнение — «чума на оба лагеря», но при этом всегда надо иметь в виду, что «свой» ватный дуболом — он как бы самодур/идиот, но он «свой» и у тебя с ним некий общий исторический/религиозный/культурный код. Т.е. как бы бандеровцем я не стану никогда, это исключено. Как исключено и сеяние религиозного раскола внутри страны. А вот товарищ инвестор Baring Vostok, если ему будет выгодно, может что угодно начать строить/инвестировать.

  • Ответить
    Александр Панков

    Вообще, KYC же не зря придумали.

    Если ты пускаешь к себе инвестора, то на входе должен быть matcher идеологический. База идеологии — религия, общие друзья/родственники и единство взглядов.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Анатолий Орлов контекст

    Игорь, ситуация для многих людей на самом деле примерно такая же, как если бы Воложа и Сегаловича посадили бы, а ты бы говорил «Вторая серия про креативных режиссёров, которые НЕ МОГЛИ украсть»

    Толя, это негодный аргумент. Логическое передёргивание.
    Не надо делать вид, что «посадить могут каждого», «посмотрим, что ты запоёшь, когда тебя самого бросят в ГУЛАГ», что посадка этого американца эквивалентна посадке Воложа или мёртвого уже Сегаловича.

    Сегалович прожил свои 50, построил Яндекс, и его никто не посадил, а потом он умер. Его никто не посадил совершенно неспроста. Как и Воложа.

    Не надо подставлять его в формулу — и делать расчёт правой части, а потом опять вставлять американца вместо Сегаловича и делать вид, что правая часть не изменилась.
    Это разные люди, и результат формулы — разный.

    И тем более не надо меня вставлять в эту формулу, делать вид, что это я про мёртвого Сегаловича такое сказал.

    Во-первых чисто из логики, креативным режиссерам возможно правда имеет смысл красть т.к. они бедные и проекты их коммерчески неуспешные, успешным бизнесменам и инвесторам — нет.

    Это негодная логика — потому что ты не знаешь логики воров.
    Поскольку ты и я никогда не крали, не стоит пытаться влезть в шкуру тех, кто крадёт и пытаться понять их мотивы. Это не получится.

    Люди крадут не потому, что они бедны, иначе бы богатые не крали на порядки больше бедных — при этом, естественно, уходя от наказания на порядки чаще.

    Ну и по слухам креативные режиссёры вовсе не бедны, они обычно наворовали достаточно, из госденег к тому же. Бедны школьные уборщицы в провинции.

    Почитай, как режиссёры воруют, аж шуба заворачивается:
    https://ruvod.com/fond-kino-opublikoval-spisok-kinokompanij-kotorye-ne-vernuli-gossubsidii/
    Там постоянный рефрен «фильм вообще не был снят»!
    Я понимаю, фильм — это такой стартап и всё такое, но тем не менее.

    Я говорю про другое: аргумент «за что арестовали, волки позорные, в жизни не поверю, что он виноват, он хороший человек» — простителен для родственников, друзей и близких знакомых. Они даже должны так думать и говорить, это по-человечески.

    А вот для людей со стороны аргумент «нельзя сажать за воровство людей креативных и полезных для общества, для них законы не писаны» — негодный.
    Здесь вообще нет «презумпции невиновности члена нашей социальной страты» для фигуранта уголовного дела.

    А ведь публика именно на этом настаивает. Он наш, причинил нам много пользы — нельзя его трогать.

    Мне сам силлогизм не нравится: он же так боролся за права ЛГБТ/женщин/негров/креативного класса/венчурных инвесторов, что надо ему всё простить.

    Это по модулю моей оговорки выше, что это может быть подстава, имущественный конфликт, куда одна из сторон втянула ментов и т. п.

    Кто это вообще такой, кстати? Ты его знаешь?

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    а бизнесмена за то как он ведет дела, если ты работал c человеком и он тебя никогда ни разу не обманул, даже случайно, даже в спорной ситуации, ты не веришь, что он обманет кого-то еще.

    Да там, возможно, дело не в «обманул». А в деловых привычках.

    Мне рассказывали знакомые Никиты Белыха, что он даже и не взятку брал, в общем-то, когда его арестовали.

    Какой-то бизнес хочет зайти в город/область, подъезжает поговорить с губернатором, тот говорит — ну вы занесите пол-ляма грина на наш футбольный клуб и работайте в области.
    Они и заносят, ставят сумку у столика. Всегда так было.
    Он её забирает, отдаёт кому там обычно, клубу или помощникам своим. Не себе же забирает.

    И тут внезапно наручники, понятые, вспышки фотокамер, порошок для снятия отпечатков, ультрафиолет для денег и всё такое.
    Брал-то он даже не себе. На дело. Всегда так делал. Просто времена изменились. Или враги воспользовались сложившейся практикой.

  • Ответить
    Джигсо

    >>> Какой-то бизнес хочет зайти в город/область, подъезжает поговорить с губернатором, тот говорит — ну вы занесите пол-ляма грина на наш футбольный клуб и работайте в области. Они и заносят, ставят сумку у столика. Всегда так было.

    вот оно! йес. Доверенное лицо расчехлил систему полностью. Всегда так было — если забыть «лихие 90-е» — то последние 20 лет уж точно. И кто только назначал этих самых губернаторов в эти 20 лет?
    Дело не в полляма кэшем, а что нет ни договора ни расписок -ничего. Это взятка, братец. Самая что нинаесть взятка.

    >>> Он её забирает, отдаёт кому там обычно, клубу или помощникам своим. Не себе же забирает.

    ну разумеется. все на беспризорных. Это в магазине на покупку 10 руб. пробъется три чека. А тут кудато без расписок и пересчетов кочуют чувалы денег. Далее начинаются непонятки (это закон налички). И эти непонятки решаются по понятиям альтернативными структурами (коих наплодили для этого дивизии).
    Долго ли коротко — но потихоньку экономика встает. В смысле в ступор. А равно и вообще какая либо осмысленнная деятельность, предополагающая создание чего либо полезного.
    Страны, у который такой метод (кульки налика) не принят, просто прекращают общение, дабы не разлагать свой аппарат и бизнес (это заразно).

    Очень важно, что не ктото там абстрактный с какойто пятой колонны, а именно доверенное лицо все это излагает в режиме «всегда так было». А потом еще чтото там блеет про какието запреты дипломов либо возврат затрат в бюджеты.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Дурак, это ты мне объясняешь, что это взятка?
    Опят с таблеток слез, не можешь ясно мыслить, перевозбуждён.

    Это я тебе объясняю, как думают эти Белыхи и их окружение.
    И что ровно такое же мышление могло быть и у этого американца, который мог так здесь работать с 90-х.
    А времена меняются.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Ты, похоже, не можешь читать текст, у тебя адреналин начинает кроваво застить глаза на первом абзаце.

    Это дружки Белыха говорят — ну ты ж пойми, он же всегда так делал, он даже не рассматривал это как взятку, он же реально заносил это на футбольный клуб и т. п.
    Ну да, наличкой, ну и чо. Ну да, с бизнеса, так надо ж делиться, а чё.

    И венчурный инвестор точно так же мог манипулировать дольками, заносом денег, размыванием наноритариев и т. п., потому что всегда же так делали. А в этот раз могло не проканать.
    Это предположительно, я про него ничего не знаю. Может, он кристально честный, а это наезд партнёров.

    Но в отношении банков, например, которые рубят последние три года так, что течёт река крови — это точно так. Они воровали почти все, да нахально, неосторожно, развязно, практически в открытую, выдавали сами себе кредиты через подставных лиц, обналичивали тоннами, сами у себя арендовали здания, у себя же и заложенные, создавали банковские «кольца» и всё такое.
    Причём, когда рубка началась, многие не смогли остановиться, потому что ничего другого не умеют, а кроме того, мёртвые активы оживить нельзя или быстро нельзя. Вот и уезжают успешные, встроенные в элиту, в СИЗО, а в банк въезжает кризисное управление.
    И элита в недоумении, а чё это.
    У нас 10% губернаторов сидит, десятки мэров, сотни депутатов, начальников УВД. Все всё знали, а остановиться не могли, да старые грехи не спрячешь:
    https://yandex.ru/search/?text=%7Bчиновник%7Cминистр%7Cзамминистра%7Cначальник%20УВД%7Cдепутат%7Cмэр%7Cвице-мэр%7Cсити-менеджер%7Cректор%7Cпроректор%7Cгенерал%7Cадмирал%7Cгубернатор%7Cвице-губернатор%7Cсенатор%7Cглава%20района%7Cзамначальника%7D%20%26%20%7Bарестован%7Cзадержан%7Cосуждён%7Cвзят%20с%20поличным%7Cобвинён%7Cпод%20стражу%7Cприговорён%7Cподозревается%7Cпойман%7Cэтапирован%7D%20%26%20%7Bвзятка%7Cпревышение%20полномочий%7Cвымогательство%7Cхищение%7Cворовство%7Cкража%7D&lr=213

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >но при этом всегда надо иметь в виду, что «свой» ватный дуболом — он как бы самодур/идиот, но он «свой» и у тебя с ним некий общий исторический/религиозный/культурный код

    А он точно свой? Не компрадорский?
    Странно как-то получается, иностранцы как работали, так и работают, google, aliexpress, а нашим (yandex, озон) дали по зубам, усложним получение капитала.

  • Ответить
    RedFish

    Кто-то делит цифровой и медиа-сектор. Спецслужбы и прочие силовики играют такую же роль, какую в 90-е играли бригады бритых пацанчиков, выезжающие на стрелки с крышей конкурентов. Прикрытие, отжатие, все дела.
    Ну, арестован он, и что? Россия для иностранцев всегда была полем токсичных «быстрых» инвестиций. Любой иностранный капитал, залезая в Россию, всегда стремился к хапку 500 к 1, и выводу хапнутого в оффшор.
    К слову, наши доморощенные отмороженные бизнесменчики новой волны, да и старой школы тоже, живо переняли такую методу, и для них бизнес с маржинальностью 20−30% - это фу, галимый бизнес. Бизнес в России по их понятиям, должен приносить от 100% прибыли или выше, гораздо выше. Иначе это не бизнес.
    Вот когда вы сравниваете понятие бизнес в странах Евросоюза и Северной Америки, и в России, то в России каждый бизнес — это маленький месиканский наркокартель. Несколько признаков — тебя намеренно ставят в позицию, в которой ты не разбогатеешь, не нарушив закон, ты обязан иметь силовое прикрытие совершенно мороженных людишек в погонах, и ты всегда будешь зависим от дедлайнов либо тотально непрогнозируемой рыночной ситуации.
    Если вы хотите, чтобы в России бизнес был социально ответственный, чтобы каждый не стремился стать мини-олигархом, отжать чужое, обратить в свое, и свалить от ответственности за кордон, поменяйте правила игры на всех уровнях.
    Но в данной сферической России в вакууме рыночной квазиэкономики — сие задача фантастическая, нереализуемая без репрессий и тоталитаризма, а главное — нереализуем если государством будут и далее управлять люди финансово нечистоплотные, скользкие, чудовищно тупые, и откровенно вредоносные для страны.

  • Ответить
    RedFish > Игорь Ашманов контекст

    У нас 10% губернаторов сидит, десятки мэров, сотни депутатов, начальников УВД. Все всё знали, а остановиться не могли, да старые грехи не спрячешь:
    -
    Сидит 10%, а посадить, а лучше — умертвить (ну или кардинально люстрировать чтобы не всплыли) требуется 100%, то есть полностью обновить аппарат.
    Кумовство на всех уровнях. Одного снимаешь — а у него есть протащенные родственники в госаппарате, в прокуратуре, в МВД, даже в ФСБ. Не родственники — так прикормленные ручные знакомые, и это просто кишащий клубок змей, который голыми руками-то, пожалуй и не возьмешь.
    А может, поуничтожать всех, а? Люстрировать там, пришибить так, чтобы еще двести лет их потомкам икалось при одном упоминании о взятке. Или лучше — выжечь к чертовой матери всех, зачем потом с этими потомками разбираться. Если милость проявить — лишить к дьяволу гражданства и выслать из страны. На баржу в море. Да без разницы как. Главное — чтобы результат был.
    А люди, которые придут, все равно будут работать с испугом, с оглядкой — а вдруг их и их семьи завтра так же? Нет, все-таки страх — лучший манипулятор этими скотами, ах простите, людьми.
    Но все хотят жить лучше. Все равны, а некоторые равнее. Идеология бытия — она ведь разная, на чужой роток не накинешь платок, к каждому в карман запаришься лазать проверять.
    Одно лишь знаю точно — менять что-то надо, а то проживешь жизнь, и не сделаешь в обществе этих скотов, ах простите, людей, ничего важного и великого.

  • Ответить
    North

    Кстати постоянно упоминаемый Ашмановым случай с режиссером Серебренниковым — другой.
    «режиссер Серебренников» расхищал государственные средства — при этом государство обошлось с ним мягонько — отправило под домашний арест.
    Тут спор двух частных хозяйствующих субъектов, при том уже находящийся в рассмотрении судов — перевели в силовую плоскость, причем без всяких мягкостей в виде домашнего ареста.
    Государство переживает за частные деньги субъекта с друзьями-дворковичами сильнее, чем за свои собственные.
    Тут вопрос в том, что люди должны думать, которые точно так же могут попасться на глаза друзьям-дворковичам — только у них защиты в виде связей, репутации и ино-гражданства не будет.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Дурак, это ты мне объясняешь, что это взятка? Это я тебе объясняю, как думают эти Белыхи и их окружение. Это дружки Белыха говорят — ну ты ж пойми, он же всегда так делал

    потому тебе дружки евонные и объясняют — что одна тусовка и один кагал. Пусть бы они лучше объянсили, как это стало вообще возможно? А возможно это стало, поскольку целенаправленно организовывалась система, во главе с первым лицом. Иначе бы ничего бы просто этого небыло.

    >> И элита в недоумении, а чё это. У нас 10% губернаторов сидит, десятки мэров, сотни депутатов, начальников УВД. Все всё знали, а остановиться не могли

    кто их назначал? все эти годы? Это номенклатура первого лица.
    Это не случайный, а глубокоцеленаправленный кадровый отбор, продвижение. В верхнем слое должны оказаться именно патологические клептоманы (какието замки, турбийоны, слитки золота и т. д.). Ими тогда проще управлять. Они (поскольку по сути маньяки барахла, мародеры), ради своей мании задавят вокруг все. Пойдут на все.
    Мародеры появляются во время каждой войны в почти каждом войске, какбы из ниоткуда. Их не судят — расстрел на месте. Поскольку это человек — нелюдь.
    Они есть среди нас и в мирное время. В здоровом обществе их % не превышает погрешности. Тем более — в органах управления и власти. Но если их выявялть и отбирать направленно, делать это методом госуправления, то вы получите то что получите. Ничего здесь сверхзаумного нет и нового ничего нет.
    И прогноз здесь тоже и был ясен и сбывается на 150%. Сокращение кормовой базы, деградация по всем направлениям, а затем уже и изоляция. Все это хозяйство постепенно встает колтуном (совр. обозначение дрэд) либо гордиев узел. Это тоже все понятно и не ново. Авгиева конюшня еще есть из мифологии аллегория. Методы устранения — тоже давным давно описаны. Применялись и применяются во многих странах и т. д.
    Если в современных всяких «демократиях» и сделана смена составов чтобы совсем не запаршиветь, то тут уже это стало наслаждение какбы. И в итоге реально уже надо либо Александра либо какогото геракла. И методы уже негуманные только остаются.
    Но на самом деле видимо будет проще: все эти ваши знакомые дружкибелыха разбегутся кто куда аки жучки древоточцы, а вся конструкция, опятьже как некогда ссср, разломится еще на несколько территорий. Ибо энтропия. И дурак начальник.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Государство переживает за частные деньги субъекта с друзьями-дворковичами сильнее, чем за свои собственные.

    Вы удивлены?
    Таких примеров масса, у нас таможня не дополучает массу денег, почта в убытках, зато приобретение Усманова (алиэкспресс) пухнет как на дрожжах, год от года увеличивая свою долю на рынке.
    Вертикаль же, «учредители РФ» стоят выше гос. машины.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > North контекст

    > Тут спор двух частных хозяйствующих субъектов, при том уже находящийся в рассмотрении судов — перевели в силовую плоскость, причем без всяких мягкостей в виде домашнего ареста.

    Откуда это всё известно?
    Следователь на ухо сказал?
    Дело читал, аноним?

    Думаю, нет.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > RedFish контекст

    сидит 10%, а посадить, а лучше — умертвить (ну или кардинально люстрировать чтобы не всплыли) требуется 100%, то есть полностью обновить аппарат.

    Ферин, зовешь Россию к топору и Лобному месту?
    1937 кличешь-зовёшь, воронёные черенки снятся тебе по ночам?
    А ведь ныл до этого про сталинские репрессии.
    Вот пусти такого интеллигента к нагану, то-то кровушка хлынет рекой.

    Если сажать и умертвлять 100%, да ещё по твоему классовому чутью, то очень быстро доберутся и до тебя, Ферин.
    Да я вообще смотрю, какой-то ты засланный, неродной какой-то, пять лет лесоповала тебе точно не повредит, а может, и все 10.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    зато приобретение Усманова (алиэкспресс)

    Злой Усманов, кстати, выкупил у Олега Видова стыренные тем права на 1300 советских мультфильмов и подарил обратно Союзмультфильму.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > RedFish контекст

    России каждый бизнес — это маленький месиканский наркокартель. Несколько признаков — тебя намеренно ставят в позицию, в которой ты не разбогатеешь, не нарушив закон, ты обязан иметь силовое прикрытие совершенно мороженных людишек в погонах, и ты всегда будешь зависим от дедлайнов либо тотально непрогнозируемой рыночной ситуации.

    Да откуда ты знаешь-то, ты бизнесом не занимался никогда. Хипстор надувает щёки, размахивает наганом, обещает вешать на фонарях — а также рассказывает нам про бизнес.
    Коуч, чо.

    — Страшила, а как же ты с отрубями вместо мозгов управляешь Изумрудным городом?
    — Да я ещё мотивационные семинары провожу, книжки про бизнес пишу и личным коучем работаю!

    А чем занимается сам коуч — видно из проговорок. Ни с того, ни с сего в рассказе про бизнес — какие-то «дедлайны». Понятно, чо. Пороли тебя под Новый год-то?

    Слышь, коуч. Вот у меня, например, никогда не было никакой крыши, никаких «силовиков», никогда не приходили отмороженные братки и т. п.
    И у жены не было. А бизнес был разный и временами очень большой.
    И у большинства знакомых — тоже не было. У Яндекса нет никакой «крыши», у Мыла нет.
    Да, это ИТ. Благословенная сфера. Но ты-то ни про что другое и знать не знаешь.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Откуда это всё известно? Следователь на ухо сказал? Дело читал, аноним?

    дык там и дело то пока все на 1 листочке. Заява чуть ли не 7 февраля только вообще поступила. Да и новости идут постоянно. И в целом понятно основание — одна частная контора одну оценку активов предлагала другая (тоже частная, никаких госструктур, бюджетов и т. д.) с этой суммой не соглашалась.
    Ни кровопролитиев ни хищений в виде налетов — ничего нет. Оттого и выглядит посмешищем это все.
    Был бы у инициаторов ресурс в виде санэпидемстанции — наехали бы что тараканы там в инвестфонде в офисе. А было под рукой фсб — наехали чем было.
    Их никто не защищает и не оправдывает ни тех ни тех. Это просто выглядит уже очередной фантасмагорией даже с обычной точки зрения. Слишком часто стало злоупотребляться нарушением квалификации дел. Отсюда путаница и по внешним всем тоже делам. Толку никакого, ущерб репутации страны в целом — колоссален.
    По сути, идет во всю монетизация госрепутации в личных целях. Это так можно назвать. С островами не прокатило, народ вздыбился, но видно с другого боку попытаются зайти. Уж слишком небось огромный ломоть предложен. А клептоман потому так и называется — он не способен своими аппетитами управлять. Прессекретарь с часами за 500 тыщ — ну кудаж дальше то? Дальше только за 1 лям, но швейцарские часовщики не поспевают за такими темпами. Ониж, глупые, на самом деле пытаются сделать какойто шедевр микромеханики. Того понять не могут, что это не обязательно. Даже неважно чтобы они ходили и тикали. Главное — ценник выставить.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Злой Усманов, кстати, выкупил у Олега Видова стыренные тем права на 1300 советских мультфильмов и подарил обратно Союзмультфильму.

    Хоть что-то, теперь не так обидно за уничтоженную половину российского екомерса.

    >У Яндекса нет никакой «крыши», у Мыла нет.

    Ну Семен Семеныч… А как же золотая акция яндекса у сбера? Мылом вообще соучредитель РФ владеет.

  • Ответить
    RedFish > Игорь Ашманов контекст

    Если к вам не наведались товарищи в погонах и не предостерегли о том, что ваша семейная гешефт конторка может запросто накрыться от нескольких наездов налоговой или прокуратуры, то это скорее всего ваш розовый сон, а в реальности немудрено, что вы никогда в этом не признаетесь.
    Благодаря тому, что та или иная компания имеет несчастье в России показывать белый оборот средств, превышающий несколько сотен миллионов, на нее немедленно садятся милицейские или фсбшные, от профиля компании зависит, генералы. И начинают за ней «приглядывать». А потом просятся в соучредители.
    Если до кого-то подобное не докатилось, то тут дело скорее всего или в размере, или в том, что удается оставаться в тени.

  • Ответить
    Нет Независимый предприниматель

    > Не было, давай фигачь!!!

    Дак что вы тут тогда вообще делаете?! Ладно, Председатель, — он просто троль-машину для поваров тренирует. Ну, а все остальные то?!

  • Ответить
    RedFish > Игорь Ашманов контекст

    У Яндекса нет никакой «крыши», у Мыла нет.
    -
    Когда вы такие вещи говорите, такое впечатление, что это мне говорит какой-то пациент дурдома, ну или как минимум депутат госдумы типа Елены Драпеко или того же Лугового.
    Но никак не человек, утверждающий, что из заокеанского побратима Яндекса — Гугла, а также Yahoo и AOL — торчат уши NSA (подразумеваем, что и CIA).
    Разумеется, у них есть «крыша». И имя этой «крыше» — Федеральная Служба Беспечности страны.

  • Ответить
    RedFish > Игорь Ашманов контекст

    Я в целом понял так, что вы или ханжа похлеще ваших высокопоставленных друзей, или просто непуганый. Ну встречаются и такие персонажи, живут тут понимаешь, разглагольствуют, как классно жить в Волшебной Стране.

  • Ответить
    RedFish > Игорь Ашманов контекст

    Усманов это узбекский бай, которому близость к КПСС помогла осознать его коммерсантскую сущность. Для западного истеблишмента он — бандит и рэкетир, по крайней мере сколько бы он ни пытался вливанием в американские компании доказать свою лояльность Соединенным Штатам и ЕС.
    Его родина теперь — это его яхта за полмиллиарда долларов. Вот зачем она ему?
    Что он такого полезного сделал для России кроме выкупа мультиков?
    Он финансирует медицинские центры, где тяжелобольные люди могут бесплатно лечиться? Он финансирует фундаментальное образование и фундаментальную науку в РФ? Он финансирует центры реабилитации ветеранов и инвалидов?
    Как и большинство его коллег по цеху, нет у его людоедской сущности иных устремлений, как иметь все больше, больше, больше материальных благ.
    Нет среди его биографии знаковых проявлений человечности, кроме показного выкупа каких-нибудь дорогостоящих безделиц.
    В сущности он просто копирует манеру зажравшегося истеблишмента того же Запада.
    Кто-нибудь из вас помнит, чем был знаменит царь Мавсол? И что он такого полезного сделал для человечества?

  • Ответить
    RedFish > Игорь Ашманов контекст

    Дело в том, что я не знаю, что делать с целым кагалом взяточников, кроме того, что просто устроить им Варфоломеевскую ночь.
    Это очень изворотливое племя, лишь раз слабому духом человеку дай в руки большие деньги, и он тут же включит на полную свою хитрость и изворотливость. Он обвяжется знакомствами, занесет или так или иначе заручится поддержкой во всех инстанциях. Пропихнет своих родственников, друзей, хороших знакомых, привяжет их должностями, круговой порукой, совместными откатами. Легко вычистить только один отдел в учреждении от такого, потому что все как на виду. А если такое происходит в масштабах государства?
    В природе есть только один недуг, похожий на все это. Это раковая опухоль.
    Поначалу начинается довольно безобидно, и может даже не болеть, и не беспокоить. Это если не обращать внимания на некоторые признаки дискомфорта, что что-то не так с организмом.
    Но если вовремя не начать лечение, организм погибает или теряет свою плоть, сожранную раковой опухолью.
    И вот еще, рак никто не уговаривает перестать, его не пытаются усовестить, выйти добром из организма. Его уничтожают всеми доступными способами, так как он не совместим с самим понятием жизни.
    А вы что? Будете нас уговаривать, что с раком, в общем-то, можно жить и дружить? Жаль, что только недолго.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Что он такого полезного сделал для России кроме выкупа мультиков?
    Он финансирует медицинские центры, где тяжелобольные люди могут бесплатно лечиться? Он финансирует фундаментальное образование и фундаментальную науку в РФ? Он финансирует центры реабилитации ветеранов и инвалидов?
    Как и большинство его коллег по цеху, нет у его людоедской сущности иных устремлений, как иметь все больше, больше, больше материальных благ.

    Балбес, ну почему ты не пользуешься Яндексом? Ну ведь новейшая технология, искусственный интеллект, бигдейта, все дела. От Джойстика заразился, да?
    Если бы пользовался, не выглядел бы идиотом, задавая как бы риторические вопросы.

    Вот старые, заскорузлые данные, например:
    https://finparty.ru/ratings/19651/

    Bloomberg: Алишер Усманов — самый щедрый благотворитель

    Номер один в российском списке Forbes Алишер Усманов занял высшую строчку в рэнкинге миллиардеров-благотворителей, составленном агентством Bloomberg.

    Именно 60-летний Алишер Усманов в прошлом году перечислил на благотворительные цели больше средств, чем другие богатейшие люди страны, пишет Bloomberg. Составители рэнкинга попросили 25 миллиардеров раскрыть годовой объем пожертвований. На просьбу откликнулись 12 человек, в том числе Виктор Вексельберг, Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Михаил Прохоров. Роман Абрамович, возглавлявший рэнкинг миллиардеров-благотворителей в 2010—2012 годах, на сей раз раскрывать данные не стал.

    Усманов потратил на благотворительность почти $194 млн, прежде всего на проекты, связанные с образованием, спортом и культурой. Например, он помог организовать выставку картин прерафаэлитов в ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве, на которой были представлены произведения из коллекции лондонской Tate Britain, напоминает Bloomberg. Усманов также спонсирует Российскую федерацию фехтования, Мариинский театр, МГИМО.

    Ты, идиот, ничего и никогда никуда не перечислял, я подозреваю. Потому что ты ж бедный, тебе на смартфончик и Форд Фокус не хватает. Вот когда разбогатеешь, тогда. Может быть. Наверное. Обязательно.

    Но ты точно знаешь, что Усманов людоед. Потому что у него яхта. А у тебя нет яхты.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > RedFish контекст

    вы что? Будете нас уговаривать, что с раком, в общем-то, можно жить и дружить? Жаль, что только недолго.

    На мой взгляд, ты — это и есть рак.
    Ты тупой, анонимный тролль, ты загаживаешь наш общий эфир, ты призываешь к убийствам и репрессиям. Т
    Ты источаешь торжествующую, аццкую глупость и ненависть, ты абсолютно токсичен.
    Ты ничего не делаешь полезного, ты просто гадишь, коптишь небо.

    И ты пухнешь, как опухоль. Писал тут под одним ником, теперь под другим, наверняка гадишь и в Фейсбуке, и во Вконтакте. Расползаешься, заражаешь других.
    Тебя нужно вырезать. Ты же не будешь нас убеждать, что с тобой можно жить и дружить?

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    Игорь Ашманов Сам себе компания

    По теме.
    Тут Васильев — банкир с 90-х ещё — начал обсуждать дело банка «Восточный». Пришли его коллеги по отрасли, котторые примерно представляют, как оно там вообще устроено обычно.
    https://web.facebook.com/sergey.vasiliev.106/posts/10156978045054650

    И сразу начали всплывать мёртвые активы, «активы с контролируемой стоимостью» и тому подобное. То есть обычная банковская грязь.

    Заимствование денег у населения под видом облигаций и депозитов, раздача себе сами кредитов, вывод их и т. п.
    И в этой каше встретились американец и армянин, обменялись бабками, а потом начали обмениваться ударами. Было, видимо, за что борость.
    Почитайте пост и каменты, прочищает чакры.

    Судебный конфликт между акционерами банка «Восточный», кроме недостатков в судебной и правоохранительной системах, вскрывает и другую, еще более важную проблему — токсичность для инвесторов банковского сектора в России.

    История этого конфликта, это история потерь огромных инвесторских денег.

    В октябре 2008-м, Bank of Cyprus купил у прошлых акционеров 80% банка «Юниаструм» за астрономические 580 млн $, а потом вкладывал в капитал еще 50 млн $.

    Но мировой финансовый кризис и внутренние проблемы российского рынка привели банк к огромным потерям, необходимости формирования дополнительных резервов и фиксации убытков.

    И в результате через семь лет, в 2015, киприоты, устав от борьбы за выживание банка, продают свою долю Артему Аветисяну всего за 7 млн евро.

    Наверное, Аветисян думал, что сделал хорошую сделку, купив за мизерные 7 млн. то, что еще недавно стоило более полу миллиарда. Но оказалось, что выигрыш был пирров. Банк продолжал генерировать убытки и требовал новой докапитализации, т.е. вливания в него дополнительных денег (десятков миллионов долларов).

    Именно попытка избежать этой обязанности довливать новые деньги в убыточный банк и привела к объединению «Юниаструм банка» с банком «Восточный экспресс».

    Но и в нем дела к тому моменту были не простые, хотя наверное и не столь проблемные, как в Юниаструме.

    Фонд Baring Vostok сам купил 30% акций банка «Восточный экспресс» в 2010 почти за 6 млр. руб. (около 200 млн $). В тот момент Baring, как и киприоты, тоже верили в перспективы российского бэнкинга, роста объемов потребительского кредитования и подобных продуктов.

    Но точно так же, как киприоты, ошиблись. Банк бесконечно генерировал убытки.

    Через несколько лет, фонду пришлось снова вложиться в банк, чтобы покрыть недостающий капитал. Именно в результате этой новой эмиссии Фонд Baring Vostok стал держателем контрольного пакета (67%) акций банка.

    В общем, Аветисян и Майкл Калви объединили свои банки, чтобы как-то сэкономить на однообразных расходах, создать более эффективную структуру и кому-то ее продать, уйдя от необходимости новой докапитализации.

    Но все равно, и объединившись, банк продолжил генерировать убытки и опять стал требовать вливания новых инвесторских денег.

    К этому моменту все уже устали вливать новые деньги в это безуспешное мероприятие. Нервы сдали…

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    Анатолий Орлов Ozon.ru, ex-Яндекс

    > А ведь публика именно на этом настаивает. Он наш, причинил нам много пользы — нельзя его трогать.

    Кто настаивает-то? Все просто говорят, что баринг очень честное место и честный бизнес.

    > Кто это вообще такой, кстати? Ты его знаешь?

    Лично нет (мог пересекаться на какой-нибудь встрече, но не помню), но я знаю много людей которые его знают и они все в ахуе от того, что происходит.

    Зато много людей знает вторую сторону конфликта, и там кажется все понятно.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Ты сказал дословно следующее: много людей считают, что Калви не виноват, потому что < это вообще такое честное место|подставить любую другую причину>.
    ОК. И что, эти люди будут его судить, они следователи, приглашённые эксперты, судьи, присяжные, суд будет голосованием среди знакомых или что? На что это мнение тусовки влияет вообще?

    Заметим, что там дело не в Баринге и его инвестициях в хайтек, а в каких-то путаных и мутных банковских махинациях, каковое явление вообще имеет довольно печальную известность в последние 15-20 лет.

    Ну вот ты можешь что-то понять в таком изложении про кидалово по кругу, какие-то «технические ошибки в уставе, которые потом после сделок были исправлены и стоимость акций выросла на три порядка» и т.п.:

    «Акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов, написавший заявление на основателя инвестфонда Baring Vostok Capital Partners Майкла Калви, объяснил суть своих претензий к гражданину США. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

    По словам Юсупова, вопросы к Калви появились у него после сделки по передаче 59,9 процента акций люксембургской компании IFTG банку «Восточный». Так был погашен долг в 2,5 миллиарда рублей перед банком другой компании — «Первого коллекторского бюро» (ПКБ). Конечным акционером обеих являлся Baring Vostok.

    В 2017 году сделка не вызвала подозрений Юсупова, однако впоследствии он выяснил, что акции предусматривали ряд ограничений. В частности, по ним был установлен лимит на выплату дивидендов, который составлял «несколько тысяч долларов».

    Из-за этого акционер «Восточного» обратился в правоохранительные органы. По версии Юсупова, именно из-за этих ограничений стоимость переданного пакета акций оценивается в 600 тысяч рублей, что гораздо ниже 2,5 миллиарда, которые составлял долг. Эта позиция была озвучена в суде при избрании меры пресечения в отношении Калви и еще шестерых сотрудников Baring Vostok.

    Сам Калви утверждал, что такие ограничения действительно прежде были предусмотрены в уставе IFTG вследствие технической ошибки, но в дальнейшем были исправлены. Поэтому рыночная цена пакета гораздо выше 600 тысяч рублей.

    Настоящей причиной своего преследования Калви называл корпоративный конфликт вокруг выкупа дополнительного выпуска акций «Восточного», а также обвинений его миноритарного акционера Артема Аветисяна в хищении активов кредитной организации, из-за чего банк и Baring Vostok разбираются в Лондонском суде».

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    Игорь Ашманов > Анатолий Орлов контекст

    се просто говорят, что баринг очень честное место и честный бизнес.

    Толя, ты по своей культурной дикости не замечаешь, что практически буква в букву цитируешь Гельвеция. Это такой французский философ конца 18 века.

    А именно, в книге «Об уме» он написал:
    …Умом в другом человеке мы считаем его склонность к привычным нам идеям.

    А в более другой книге (что-то вроде «О порядочности») он написал:
    … Порядочностью в другом человеке мы считаем его склонность к полезным для нас поступкам.

    Вот это выказывание про «очень честное место» — это же в точности оно, порядочность по Гельвецию. Причинил пользу всем, кто работал и наварился в Яндексе, его клубу миллиардеров. И вообще миллионам же. Значит, честный.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    У Яндекса нет никакой «крыши», у Мыла нет.

    Но никак не человек, утверждающий, что из заокеанского побратима Яндекса — Гугла, а также Yahoo и AOL — торчат уши NSA (подразумеваем, что и CIA).

    Балбес, ни Яндекс, ни Мыло не делались на деньги разведки. Они сделаны на свои и на частные инвестиции. В эпоху, когда никакое ФСБ ничем не управляло.
    И сейчас они ни ФСБ, ни АП не управляются. И никому ничего не отчисляют, кроме открытых и белых налогов. И прийти в Яндекс и давать указаний никакие кагебешники или администрация президента не могут.

    И с ними до сих пор довольно трудно договариваться о выемке данных или фильтрации контента.
    Наличие бутафорской «золотой акции» Яндекса у Сбербанка показывает нормальному наблюдателю, насколько многозвенны и хрупки договорённости Яндекса со властью, какие компромиссы приходится филигранно выпиливать Воложу, чтобы его вообще не закрыли за хулиганства его либерального менеджмента.

    А вот Гугл — делался на деньги разведки с самого начала. И Пейпал — делался. И управлялись оба кадровыми разведчиками.

    Про Яху и АОЛ ты, вероятно, придумал от себя. Я ничего про них не говорил ни разу. Ну ты же балбес, поэтому это передёргивание очень понятно, хотя и непростительно.

  • Ответить
    RedFish > Игорь Ашманов контекст

    почему ты не пользуешься Яндексом?
    -
    Потому что ваш Яндекс никогда не выдает мне тот результат, который я жду. Я вынужден разгребать тонну рекламных плевел в выборке вашего архигениального творения Воложа в поисках зерен.
    К примеру, этим никогда не страдает Google, хотя имеет не менее эффективные алгоритмы рекламной интеграции.
    Крайне маловероятно, что когда-либо буду пользоваться Яндексом именно как поисковиком (не почтой, не картой, не сервисами товарного сравнения, а
    именно поисковиком). Поисковик Яндекса — это назойливый цыган, на призыв которого ты имел глупость остановиться.

  • Ответить
    RedFish > Игорь Ашманов контекст

    И сейчас они ни ФСБ, ни АП не управляются. И никому ничего не отчисляют, кроме открытых и белых налогов. И прийти в Яндекс и давать указаний никакие кагебешники или администрация президента не могут.
    -
    Прекращайте это петросянство, это нисколько не смешно. Уж лучше молчали бы.

  • Ответить
    RedFish > Игорь Ашманов контекст

    А по-моему, это вы — доктор с фальшивым дипломом, типичный шарлатан. Лечите нас угрозой, которая угроза только собственническим интересам отдельных лиц, но не стране.
    Мир, напомню, стремится к глобализации.
    И так уж вышло, что Россия вошла в капитализм. А про капитализм лучше западной цивилизации никто не знает, так как сам капитализм появился, был адаптирован и развивался именно у них.
    Честно, я уже имею представление о вас. Ваши многочасовые беседы на ТВ, в интернете, все это складывается в определенную картину.
    Вы — гамельнский крысолов, и в своей, узкой правде, вы убеждаете только тех людей, которые не способны мыслить самостоятельно. Априори большинство ТВ-шоуменов просто дятлы-популисты, не способные к анализу, и максимально зависимые от своих медиабоссов. Если с вами не спорят, если вам постоянно поддакивают — бегите нахрен из этой компании, потому что в ней вы встретите только лжецов и подхалимов.
    Нет никакой угрозы, которую призваны решить законопроекты «суверенного интернета». Уж я-то читал эти документы. Зато данные законопроекты немеряно развязывают руки внесудебной деятельности надзорного органа, и таким образом, все это направлено против распространения альтернативной точки зрения в рунете. Это деяние сравнимо с гонениями на Академика Сахарова, Иосифа Бродского и Александра Зиновьева.
    А вот к защите рунета от внешних угроз, как вы тут распинались, все это не имеет никакого отношения. Потому что потенциального врага, если уж на то пошло, не остановят никакие фильтры провайдеров.
    А то, что вы там наговорили про Усманова, наводит на мысль… Вы ему случайно денег не должны?
    -
    Например, он помог организовать выставку картин прерафаэлитов в ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве, на которой были представлены произведения из коллекции лондонской Tate Britain, напоминает Bloomberg. Усманов также спонсирует Российскую федерацию фехтования, Мариинский театр, МГИМО.
    -
    Так я об этом и говорил — ни копейки не выделено на фундаментальные исследования, реальное спасение жизней людей.
    Зато с шиком, с жиром тратится украденное наследие СССР на разную помпезность и бестолковые структуры.
    Смотрите, сейчас он будет всех уверять на голубом глазу, что МГИМО проводит фундаментальные исследования. ROFL да и только.

  • Ответить
    RedFish > Игорь Ашманов контекст

    Ты, идиот, ничего и никогда никуда не перечислял, я подозреваю. Потому что ты ж бедный, тебе на смартфончик и Форд Фокус не хватает. Вот когда разбогатеешь, тогда. Может быть. Наверное. Обязательно.

    Но ты точно знаешь, что Усманов людоед. Потому что у него яхта. А у тебя нет яхты.
    -
    Да, я вам должен быть благодарен. Благодаря тому, что я говорю, что думаю, из вас лезет подобное, см. выше.
    Ваши критерии, по которым вы, высокомерный кусок чиновника (да какой вы программист, вы типичный российский чиновник, и рассуждаете как чиновник, существуете чаяниями чиновника), живете, в этих фразочках, которыми вы, согласно вашему скудному глоссарию, меряете жизнь всех, чья позиция отличается от вашей, ваши критерии — это ваше настоящее лицо.
    Ну откуда столько фанаберии? Вы, возможно, и не негодяй, но хорошим человеком я вас назвать не могу. Да какой вы великий гуру. Вы обычный чванливый бюрократ, который стремится навязать свою регрессивную точку зрения всем вокруг.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > RedFish контекст

    Что, асилел полемический приём «сам дурак»?
    Ну что же, ты духовно и интеллектуально растёшь.
    Лет через десять научишься ставить диагноз «у вас шизофазия, срочно галоперидолу», а также мемы «мне вас жаль» и «учите матчасть».

  • Ответить
    Игорь Ашманов > RedFish контекст

    Так я об этом и говорил — ни копейки не выделено на фундаментальные исследования, реальное спасение жизней людей.

    Что, балбес, раковая опухоль интернет-форумов, не заработавший ни копейки, не отдавший на благотворительность ни копейки, у тебя есть чёткий план, как Усманову потратить его деньги?

    Ну сходи, объясни ему. Дай ценное указание.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > RedFish контекст

    > И сейчас они ни ФСБ, ни АП не управляются. И никому ничего не отчисляют, кроме открытых и белых налогов. И прийти в Яндекс и давать указаний никакие кагебешники или администрация президента не могут.
    -
    Прекращайте это петросянство, это нисколько не смешно. Уж лучше молчали бы.

    Идиот, я тебе рассказываю, как оно устроено. Ты мог удивиться или расспросить о причинах. Но ты же идиот.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Вы, возможно, и не негодяй, но хорошим человеком я вас назвать не могу.

    Я просто в отчаянии.

    Да какой вы великий гуру.

    В самом деле. А ты откуда взял эту нелепость?

    Гуру — это такой худющий грязный индийский демонопоклонник в пещере, заросший диким волосом и воняющий диким зверем. Тебе надо обязательно съездить к такому за порцией духовности. Тебе не хватает духовности и медитации, Ферин. Там ты познаешь транс и бесстрастное наплевать.

    Или это такой умильный гладкий сладострастный и велеречивый демонопоклонник в ашраме, в цацках и шелках, окружённый сексуальными рабынями и мерседесами. К такому тебе тоже надо съездить — прямо от первого. Там ты познаешь любовь к муравьям и сладострастное подчинение гуру.

  • Ответить
    spsh

    Какая же логика все же гнилая у Ашманова. Других обвиняет в передёргивании, а сам «абсолютными фактами» оперирует (ну и осеорбляет по ходу дела). Ну там Браудер — убийца (видимо, сам свечку держал) и все такое. Просто ужас какой комплекс неполноценности взрастился за последние годы (не буду спекулировать, почему, зачем?)

    Фу, кароч;(

  • Ответить
    sol289

    Я просто в отчаянии.

    это может быть правдой, но мне думается, всё проще: будучи во-первых интеллигенцией, а во-вторых самолично имея в услужении несколько сотен душ, вы будете защищать Усманова во-первых как лакей большого капитала (и как то другое из известной цитаты), а во-вторых потому что сами вы пытаетесь (верю, что не осознанно) примкнуть и проникнуть в сердце класса, в котором вы оказались, возможно, случайно.

    «благотворительность» со стороны больших денег это всегда только название и вывеска, за которой идут какие-то шашни с деньгами и политикой. почитайте что-нибудь по теме, там всё весьма туманно и совсем не так, как это подают в СМИ.

    ps: в прошлую тему не успел ответить, закрыли каменты, чтоб два раза не вставать отвечу тут: вы там упирали на то, что вы здесь под настоящим именем, в то время как другие — «анонимы», и что мол это и есть ваша отличительная особенность, которая позволяет вам «анонимов», значит поносить любыми словами. ну так это плохой аргумент, который сам является штрихом к вашему портрету дориана грея.

    человек под сетевым именем, как вы и сами могли бы прочесть, введя в ваш любимый (и, действительно, ничего толком не ищущий) Яндекс соответствующий запрос — не аноним, так как имя — сетевое — у него есть. казалось бы, вам ли этого не знать? конечно, вы это знаете, а значит такое оправдание собственного некрасивого поведения в сети — лишь предлог. вам следовало бы употребить слово «псевдоним», но тогда не вышло бы предлога.

    вы считаете нормальным вести себя сомнительно перед незнакомыми людьми (и при том публично) только на основании того, что подписываетесь своим именем? если этот фиговый листок на совести позволяет вам с легкостью снять одежду культурного человека и перемахнуть через барьер человечности обратно к обезьянам, вряд ли этот барьер в вас был такой уж высокий, а эта одежда так уж крепко на вас сидела. и вообще, подобает ли вам носить то имя, благодаря которому вы считаете себя вправе становиться зверьком?

    вы красноречивый пример того, что, во-первых, многознание уму не научает, а во-вторых, что общественное бытие определяет общественное сознание, и любое слабое частное сознание будет обязательно подвержено влияниям сил общественного бытия, и будет переформатировано в соответствии с идеологией господствующего класса. а уж будучи частью господствующего класса при капитализме, нужно быть фигурой масштаба Энгельса (да хотя бы и Оуэна), чтобы быть на стороне прогрессивной части общества, а не идейным приживалой у воров, убийц и эксплуататоров. будь вы в СССР 30х — впитали бы идеи большевиков, строили бы коммунизм. но вам выпало впитать грязь капиталистической РФ.

    вопрос морали — можно ли винить человека за слабое сознание, впитывающее всякую дрянь?

  • Ответить
    RedFish > Игорь Ашманов контекст

    Самый радикальный и полноценный ответ, которого вы заслуживаете, звучит так:
    -
    Варкалось. Хливкие шорьки пырялись по наве, и хрюкотали зелюки как мюмзики в мове.
    -
    (источник дословно не помню, но, надеюсь, привел максимально точно)

  • Ответить
    RedFish

    Я вообще не понимаю, нах мы все тратим время на общение с этим пьяным гусаром в маске Франкенштейна, который пришел на бал, чтобы задирать, пугать и травить небылицы.
    Выбор, как всегда, двояк — или умыть руки, или опуститься на лифте общественного благословения на ментальный этаж гусара и начать его троллить по-настоящему.

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