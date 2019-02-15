INTERFAX.RU — Басманный суд в пятницу решит вопрос об аресте основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви, задержанного в Москве по подозрению в мошенничестве. Следствие просит ареста задержанных. Партнера компании Вагана Абгаряна и партнера по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля. Им инкриминируется совершение преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Фонд инвестировал в Яндекс (вышел из капитала в 2016. С 2000 Baring владел 35% акций поисковика, на продаже инвестору удалось заработать более $1 млрд, при вложении $5,28 млн), OZON, Gett, 2ГИС, «ЭР-Телеком», Avito, 1С, CarPrice, банк «Восточный», «Вкусвилл» и в другие бизнесы в России.
Так же по делу проходят директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, Ваган Абгарян, Алексей Кордичев и Максим Владимиров. Как позднее сообщила пресс-служба фонда — следствие связанно с проблемами затрагивающими банк «Восточный», портфельные компании фонда работают в обычном режиме.
Baring Vostok основан в 1994 году. В российские проекты фонд вложил около 2,8 миллиарда долларов. Kалви — гражданин США.
Анатолий Орлов Ozon.ru, ex-Яндекс
Игорь, ситуация для многих людей на самом деле примерно такая же, как если бы Воложа и Сегаловича посадили бы, а ты бы говорил «Вторая серия про креативных режиссёров, которые НЕ МОГЛИ украсть».
Во-первых чисто из логики, креативным режиссерам возможно правда имеет смысл красть т.к. они бедные и проекты их коммерчески неуспешные, успешным бизнесменам и инвесторам — нет.
Во-вторых режиссера все знают за его креативность, а бизнесмена за то как он ведет дела, если ты работал человеком и он тебя никогда ни разу не обманул, даже случайно, даже в спорной ситуации, ты не веришь, что он обманет кого-то еще.
Игорь Ашманов Сам себе компания
Игорь, ситуация для многих людей на самом деле примерно такая же, как если бы Воложа и Сегаловича посадили бы, а ты бы говорил «Вторая серия про креативных режиссёров, которые НЕ МОГЛИ украсть»
Толя, это негодный аргумент. Логическое передёргивание.
Не надо делать вид, что «посадить могут каждого», «посмотрим, что ты запоёшь, когда тебя самого бросят в ГУЛАГ», что посадка этого американца эквивалентна посадке Воложа или мёртвого уже Сегаловича.
Сегалович прожил свои 50, построил Яндекс, и его никто не посадил, а потом он умер. Его никто не посадил совершенно неспроста. Как и Воложа.
Не надо подставлять его в формулу — и делать расчёт правой части, а потом опять вставлять американца вместо Сегаловича и делать вид, что правая часть не изменилась.
Это разные люди, и результат формулы — разный.
И тем более не надо меня вставлять в эту формулу, делать вид, что это я про мёртвого Сегаловича такое сказал.
Во-первых чисто из логики, креативным режиссерам возможно правда имеет смысл красть т.к. они бедные и проекты их коммерчески неуспешные, успешным бизнесменам и инвесторам — нет.
Это негодная логика — потому что ты не знаешь логики воров.
Поскольку ты и я никогда не крали, не стоит пытаться влезть в шкуру тех, кто крадёт и пытаться понять их мотивы. Это не получится.
Люди крадут не потому, что они бедны, иначе бы богатые не крали на порядки больше бедных — при этом, естественно, уходя от наказания на порядки чаще.
Ну и по слухам креативные режиссёры вовсе не бедны, они обычно наворовали достаточно, из госденег к тому же. Бедны школьные уборщицы в провинции.
Почитай, как режиссёры воруют, аж шуба заворачивается:
https://ruvod.com/fond-kino-opublikoval-spisok-kinokompanij-kotorye-ne-vernuli-gossubsidii/
Там постоянный рефрен «фильм вообще не был снят»!
Я понимаю, фильм — это такой стартап и всё такое, но тем не менее.
Я говорю про другое: аргумент «за что арестовали, волки позорные, в жизни не поверю, что он виноват, он хороший человек» — простителен для родственников, друзей и близких знакомых. Они даже должны так думать и говорить, это по-человечески.
А вот для людей со стороны аргумент «нельзя сажать за воровство людей креативных и полезных для общества, для них законы не писаны» — негодный.
Здесь вообще нет «презумпции невиновности члена нашей социальной страты» для фигуранта уголовного дела.
А ведь публика именно на этом настаивает. Он наш, причинил нам много пользы — нельзя его трогать.
Мне сам силлогизм не нравится: он же так боролся за права ЛГБТ/женщин/негров/креативного класса/венчурных инвесторов, что надо ему всё простить.
Это по модулю моей оговорки выше, что это может быть подстава, имущественный конфликт, куда одна из сторон втянула ментов
и т. п.
Кто это вообще такой, кстати? Ты его знаешь?
Игорь Ашманов Сам себе компания
а бизнесмена за то как он ведет дела, если ты работал c человеком и он тебя никогда ни разу не обманул, даже случайно, даже в спорной ситуации, ты не веришь, что он обманет кого-то еще.
Да там, возможно, дело не в «обманул». А в деловых привычках.
Мне рассказывали знакомые Никиты Белыха, что он даже и не взятку брал, в общем-то, когда его арестовали.
Какой-то бизнес хочет зайти в город/область, подъезжает поговорить с губернатором, тот говорит — ну вы занесите пол-ляма грина на наш футбольный клуб и работайте в области.
Они и заносят, ставят сумку у столика. Всегда так было.
Он её забирает, отдаёт кому там обычно, клубу или помощникам своим. Не себе же забирает.
И тут внезапно наручники, понятые, вспышки фотокамер, порошок для снятия отпечатков, ультрафиолет для денег и всё такое.
Брал-то он даже не себе. На дело. Всегда так делал. Просто времена изменились. Или враги воспользовались сложившейся практикой.
Игорь Ашманов Сам себе компания
По теме.
Тут Васильев — банкир с 90-х ещё — начал обсуждать дело банка «Восточный». Пришли его коллеги по отрасли, котторые примерно представляют, как оно там вообще устроено обычно.
https://web.facebook.com/sergey.vasiliev.106/posts/10156978045054650
И сразу начали всплывать мёртвые активы, «активы с контролируемой стоимостью» и тому подобное. То есть обычная банковская грязь.
Заимствование денег у населения под видом облигаций и депозитов, раздача себе сами кредитов, вывод их
и т. п.
И в этой каше встретились американец и армянин, обменялись бабками, а потом начали обмениваться ударами. Было, видимо, за что борость.
Почитайте пост и каменты, прочищает чакры.