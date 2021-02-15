Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО «ВКонтакте», требовавшего запретить компании «Дабл» (бренд Double Data) извлекать из социальной сети и использовать в коммерческих целях персональную информацию пользователей, передает РИА Новости. Double Data использует данные пользователей ВКонтакте для банковского скоринга, предлагая своим клиентам услуги оценки кредитоспособности заёмщиков.

На заседании в пятницу истец заявил, что ответчик создал нарушающую интересы соцсети «паразитирующую программу», появление которой было бы невозможно без работы истца по наполнению своей базы данных. Юрист ответчика, в свою очередь, сказал, что программа лишь ускорила процесс сбора информации, который можно проводить с ручкой и бумагой. Он также отметил, что программа не нарушает права на инвестиции истца. Это имело бы место, если бы «Дабл» создал конкурирующую с соцсетью базу данных и занимался аналогичной деятельностью. Один из разработчиков программ Double Data высказал мнение, что решение суда в пользу истца поставит под угрозу работу сервисов, собирающих в соцсетях информацию о террористах, педофилах, группах, пропагандирующих порнографию, детский суицид и т. п.

ВКонтакте судится с Double Data уже четвертый год, то выигрывая, то проигрывая суды. Первые иски против «Дабл» и Национального бюро кредитных историй о защите исключительных смежных прав на базу данных были поданы в январе 2017 года, с тех пор ВКонтакте требует от Double Data перестать собирать общедоступные данные пользователей, уничтожить уже собранные и взыскать с ответчика символический рубль. С НБКИ об использовании данных для кредитного скоринга договорилась Mail.ru Group.

15 августа соцсеть и НБКИ заключили мировое соглашение. НБКИ обязалось не использовать информацию из базы данных ВК без его разрешения.

В 2018 году НБКИ на «легальной и прозрачной основе», по утверждению Mail.ru Group, получило доступ к данным о пользователях ВКонтакте. MRG разрешили НБКИ оказывать на базе обработки данных услуги третьим компаниям (например банкам, МФО, страховщикам, тогда услуги НБКИ заказывали около 4 тыс. компаний).

С Double Data летом 2017 года соглашение достигнуто не было, суд отложили до октября. Представители Double Data утверждали, что ВКонтакте пытается защитить не столько данные пользователей, сколько свою монополию на их монетизацию.

В октябре 2017 года суд полностью отклонил иск. ВКонтакте подал на апелляцию.

В январе 2018 года апелляционный суд частично удовлетворил иск -- запретил использовать данные , но не стал требовать рубль компенсации.

но не стал требовать рубль компенсации. В июле 2018 года суд по интеллектуальным правам отменил решение о запрете использования открытых данных из ВКонтакте и направил дело на новое рассмотрение.

В феврале 2021 года суд снова отказал ВКонтакте.

В 2017 году юрист Наталья Кузнецова рассуждала на Roem.ru о том, что, с одной стороны, обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе, может совершаться без получения согласия субьекта. Но с другой стороны, согласно закону «О персональных данных», обработка должна проводиться для заявленных субъекту персональных данных целей.

Ещё в июле 2017 года Роскомнадзор выпустил разъяснение о том, что персональные данные во ВКонтакте без разрешения пользователей собирать нельзя.

Осенью 2020 года депутат Горелкин внёс законопроект о защите общедоступных персональных данных.