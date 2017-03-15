Во второй половине 2016 года онлайн-кинотеатр TVzavr, при участии госкомпании «Роскино», получил права на весь мир для 5000 отечественных фильмов (на момент публикации, в марте 2017 — их 6000). «Русское кино» доступно бесплатно в России, и по моделям «подписка», «покупка/аренда» — за пределами страны: на Smart TV, мобильных устройствах и в web-версии. Елена Хлебникова, директор по контенту онлайн-кинотеатра TVzavr подвела итоги чуть более чем полугодовой работы «Русского кино». Пик установок приложения и покупок контента пришелся на тур TVzavr по фестивалям, включая Каннский и неделю российского кино в Лос-Анджелесе.
- Всего приложением воспользовалось 3 млн человек (Википедия: всего во всём мире 167 млн русскоязычных, по оценке 1999 года).
- Больше всего зрителей, 10,6%, в Латвии. Следом идут Израиль (8,56%), Германия (8,11%), Эстония (5,45%), Польша (3,92%), США (3,57%; Прим.: официальный запуск международного онлайн-кинотеатра состоялся в Лос-Анджелесе), Италия (2,65%) и Чехия (2,43%).
- Основное число транзакций происходит на Smart TV, на них же аудитория и смотрит, в основном, фильмы.
- Более половины совершённых покупок приходится на телевизоры марки Samsung — 51,63% от общего объема.
- На LG — 16,73%,
- на Panasonic — 1,7%.
- iOS и Android устройства — это 10,72% и 7,71% соответственно.
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