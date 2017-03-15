Во второй половине 2016 года онлайн-кинотеатр TVzavr, при участии госкомпании «Роскино», получил права на весь мир для 5000 отечественных фильмов (на момент публикации, в марте 2017 — их 6000). «Русское кино» доступно бесплатно в России, и по моделям «подписка», «покупка/аренда» — за пределами страны: на Smart TV, мобильных устройствах и в web-версии. Елена Хлебникова, директор по контенту онлайн-кинотеатра TVzavr подвела итоги чуть более чем полугодовой работы «Русского кино». Пик установок приложения и покупок контента пришелся на тур TVzavr по фестивалям, включая Каннский и неделю российского кино в Лос-Анджелесе.

Всего приложением воспользовалось 3 млн человек ( Википедия: всего во всём мире 167 млн русскоязычных , по оценке 1999 года).

Википедия: всего во всём мире 167 млн русскоязычных по оценке 1999 года). Больше всего зрителей , 10,6%, в Латвии. Следом идут Израиль ( 8,56%), Германия ( 8,11%), Эстония ( 5,45%), Польша ( 3,92%), США ( 3,57%; Прим.: официальный запуск международного онлайн-кинотеатра состоялся в Лос-Анджелесе), Италия ( 2,65%) и Чехия ( 2,43%).

10,6%, в Латвии. Следом идут Израиль 8,56%), Германия 8,11%), Эстония 5,45%), Польша 3,92%), США 3,57%; Прим.: официальный запуск международного онлайн-кинотеатра состоялся в Лос-Анджелесе), Италия 2,65%) и Чехия 2,43%). Основное число транзакций происходит на Smart TV , на них же аудитория и смотрит , в основном , фильмы.