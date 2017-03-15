Язык не поворачивается называть «маленькими» seed-инвестиции в 35 миллионов долларов, но когда у двух прямых конкурентов на примерно той же стадии в сумме миллиард, то действительно мало получается.

#стартапдня Knock — проект-аналог Opendoor и Offerpad, тоже работающий в США, но не поднявший столько денег и из-за этого слегка изменивший модель. Как я уже писал, два близнеца на букву O — это просто перекупщики недвижимости. Кто-то хочет свой дом продать, Opendoor его покупает подешевле, потом сам ищет, кому бы его продать подороже. Первоначальный продавец получает свои деньги за неделю после заявки на сайте и избавлен от всех тревог и волнений, что там дальше случится.

Не говоря уже о рисках, денег даже на обычное ведение бизнеса при такой схеме требуется очень много, особенно на стадии роста: зазор между куплей и продажей составляет несколько месяцев, всё, что за это время покупается, нужно из своего кармана покрывать — для недвижимости это безумно дорого. Ограниченный в средствах Knock предложение немного модифицировал: цена так же фиксируется за пару дней, но купить по ней дом стартап обещает через 6 недель, а не сразу, и за эти 6 недель он пытается найти конечного покупателя, чтобы сделать две сделки, а не одну. Ну, а если уж не нашел, то тогда выкупает сам.

В принципе, если на хвосте нет коллекторов от наркомафии, то для нормального человека лаг в полтора месяца вполне приемлем, цена фиксирована, гарантия есть, можно спокойно планировать свою жизнь. При этом за свой сервис Knock вообще не берет никаких денег — только 6%, стандартную американскую комиссию риэлторов с двух сторон, и он настолько «честен», что обещает вернуть всё лишнее, если купит дом на себя, а потом продаст его дороже оговоренной цены (но риски не перекладывает, если финальная цена будет ниже — это не проблемы продавца). У Opendoor, напомню, комиссия непрозрачна и клиенту видна не целиком, но если сравнивать яблоки с яблоками, то выходит средние десять процентов против фиксированных шести.

Теоретически такой подход должен вести к катастрофе: ведь Knock покупает сам только те дома, которые он не смог продать за полтора месяца — т. е. заведомо самые худшие и неликвидные. С них он соответственно будет иметь огромный гарантированный убыток, а со всего остального бизнеса — стандартную риэлторскую маржу, которая, конечно, хороша, но среди обычных риэлторов единорогов нет.

Опасность очевидна, и Knock тоже про неё в курсе. Журналистам они рассказывают про гениальные алгоритмы Big Data, которые так точно всё вычисляют, что плохих домов не бывает, в жизни, видимо, просто перезакладываются очень низкой первоначальной ценой. Самый большой вопрос — какой в процентах получается дисконт у этой «очень низкой цены». Если выйдет больше 4%, то Opendoor при столкновении они проиграют в чистую.

Пока это проверить невозможно, работают они в разных штатах, Knock запустился в Аталанте, куда больше никто не пришел, но судя по влитым деньгами и темпам развития этих бизнесов встреча неизбежна не позже 2018-ого года — тогда и посмотрим. Пока, в конкуренции только с обычным риэлтором, у Knock свои козыри и своя аудитория есть, развиваться явно будет.