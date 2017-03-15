Дмитрий Волошин объявил, что запускает онлайн-курсы для IT-специалистов. Новый проект называется «Отус», он будет ориентирован на middle-специалистов (разработчиков, тестировщиков, менеджеров), сказал Волошин «Роем!». «Мы сейчас ориентированы только на ИТ-специалистов, но, возможно, посмотрим и на другие отрасли: банки, фарма и медиа», — уточняет он.

Первые курсы будут проводится для программистов Java, они начнутся уже 1 апреля. Как указано на сайте, месяц обучения будет стоить 7 000 рублей. При оплате целиком за пятимесячный курс стоимость составит 30 000 рублей. Для сравнения: похожий курс на GeekBrains длится 7 месяцев и стоит около 5 700 рублей в месяц.

«Брать деньги за обучение — это как брать плату за контент. Устарело, и непонятно. Мы хотим построить сервис, предлагающий обучение как вторичную услугу. А первичной дать другие: общение в профессиональном сообществе, совместную реализацию проектов, трудоустройство», — комментирует Волошин планы по развитию проекта.

По окончании курсов, «Отус» обещает лучшим студентам собеседования в крупных IT-компаниях, среди которых интегратор КРОК и разработчик софта Abbyy. Волошин говорит, что курсы Java разрабатывали с учётом типовых вакансий этих компаний. Компании дали ему предварительно согласие прособеседовать трёх лучших студентов курса.

Волошин не раскрывает источники и объём финансирования «Отуса». По данным Kartoteka.ru, ООО «Отус» целиком принадлежит ему. Юрлицо было создано в 2015 году. Волошин подтверждает, что планировал запуск заранее.

Волошин долгое время был директором образовательных программ холдинга Mail.ru Group. В августе 2016 года он покинул компанию и перешёл в Ростех на позицию директора корпоративной сетевой академии. 10 марта он покинул корпорацию, чтобы заняться своими проектами.