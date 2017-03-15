Роспотребнадзор представил в Правительстве РФ не согласованную с другими министерствами версию законопроекта о торговых агрегаторах, приложив документы другой, согласованной версии, пишет пишет «Роскомсвобода». Ведомство подложило к пакету документов согласующие письма к другой версии проекта, тем самым якобы заручившись поддержкой экспертов, которые такой поддержки данному законопроекту не оказывали, пишет ресурс, прилагая копии документов, представленные Роспотребнадзором в правительство.

9 марта 2017 года правительство одобрило законопроект о регулировании товарных онлайн-агрегаторов в старой версии, не согласованной с участниками рынка. Принятый вариант предполагает, что агрегаторы, в первую очередь Яндекс.Маркет, несут полную ответственность перед покупателем на всю сумму покупки, если товар оказался некачественным или покупатель оказался введен в заблуждение интернет-магазином.

Прошлым летом рабочая группа Роспотребнадзора обсуждала законопроект с участниками отрасли и решила добавить положения о том, что агрегатор несет ответственность только за предоставление заведомо недостоверной информации, в том случае если были очевидны недобросовестные намерения продавца. Также вносилось ограничение ответственности агрегатора, предлагавшееся на уровне суммы реального ущерба в пределах принятой предоплаты. Все эти пункты по неизвестным причинам исчезли из финальной версии законопроекта.

Подлог документов — достаточно распространенная практика для отраслевых лоббистов, говорит источник в одном из российских товарных агрегаторов. Как правило какие-то пункты неожиданно появляются или исчезают из законопроектов и подзаконных актов в интересах тех или иных структур, но в большинстве случаев это не происходит с «громкими» законопроектами, активно обсуждаемыми СМИ и бизнесом. В данном случае кто-то недооценил внимание к данному законопроекту, предполагает источник. По его словам, вернуть документ к версии согласованной с отраслью сейчас будет сложно, так как для этого придется признать факт манипулирования версиями документов, что не выгодно всем задействованным в процессе прохождения этого законопроекта чиновникам.