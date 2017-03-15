Для сайтов, у которых будет право торговать алкоголем, могут создать отдельную доменную зону. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на участников алкогольного рынка и пресс-службу РАР. Такое предложение поступило в процессе обсуждения властями и участниками рынка легализации интернет-торговли алкоголем на заседании рабочих групп при Минэкономразвития и других заинтересованных ведомствах. Предполагается, что площадка объединит все сайты, продающие алкоголь. Остальные порталы заблокируют без суда.

Президент виноторговой компании Simple Максим Каширин рассказал РБК, что сейчас обсуждается выделение специальной доменной зоны второго уровня, которая будет обслуживаться государством. Он также добавил, что другой рассматриваемый вариант — это выбор только двух компаний-провайдеров, которые будут обслуживать интернет-магазины алкоголя.

В конце 2016 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сказал в интервью, что продажи алкоголя через интернет станут возможны только с 2018 года. В феврале 2017 его заместитель Виктор Евтухов сообщил РБК, что поправки в законодательство могут быть приняты уже в ближайшее время.