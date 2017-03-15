Пользователи почтового сервиса Gmail в США и Британии теперь смогут переводить и запрашивать деньги прямо через приложение на Android. Google Wallet интегрировали с Gmail еще в 2013 году, но сейчас компания сделала платежи более удобными. Отправлять средства можно даже тем, у которых нет страницы в Gmail. Функция появилась для конкуренции с PayPal, Venmo и Square Cash и для увеличения возможностей сервиса.