Глава Mail.ru Group Дмитрий Гришин рассказал Forbes, какие направления будут приоритетными для холдинга в ближайшее время. В том числе компанию интересуют доставка еды, онлайн-образование, B2B решения, в том числе работа с базами данных и big data. Гришин также сказал, что на рынке сейчас слишком большие надежды возлагаются на "уберизацию" различных офлайн-рыков. "Долго шли разговоры о том, что «уберизация» изменит очень многие рынки, маркетплейсы все же применимы не всегда. Теперь задача — рассмотреть, где интернет-технологии действительно приносят сервису огромное преимущество и меняют пользовательский опыт, а где они только «вишенка на торте», - сказал он.