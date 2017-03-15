«Автоваз» и «Яндекс» заключили меморандум о совместной разработке мультимедийных систем, которые содержат информационно-развлекательные и навигационные сервисы. Об этом сообщили представители автомобильного производителя. «Автоваз» планирует установку мультимедиа систем с сервисами «Яндекса» на основную часть производимых автомобилей LADA. Конкурирующий Google уже называет российского производителя своим будущим партнером по Android Auto и тоже заявляет, что «Уже скоро Android Auto появится в автомобилях Lada». Как известно из расследования ФАС 2015 года — Google запрещает своим партнёрам предустанавливать сервисы «Яндекса».

Однако антимонопольное ведомство изучало документы производителей телефонов, при этом производители автомобилей в прошлом уже дважды предустанавливали «Яндекс» на Android. «Автоваз» и «Яндекс» рассчитывают заключить договор о стратегическом партнёрстве до 31 декабря 2017 года.

Навигатор «Яндекса» с 2015 года устанавливается на некоторые российские автомобили Honda CR-V. Её операционная система Honda Connect работает благодаря мультимедийной системе на базе Android. В августе 2016 «запрет Google на предустановку» «Яндекса» обошла Toyota. Следует заметить, что Honda — полноценный партнёр Google. Android устанавливается в популярные модели «Civic» и «Accord». Традиционная операционная система у Toyota другая и называется SmartDeviceLink (операционка частично даже написана в России, силами Luxoft). Популярной Android Auto (и Apple CarPlay) Toyota избегает, так как, видимо, не намерен попасть в зависимость к владельцам этих систем.