Экс-глава «Вымпелкома» Михаил Слободин ответил на обвинения в коррупции, выдвинутые Следственным комитетом. По версии ведомства, когда Слободин возглавлял ЗАО «Комплексные энергетические системы», входящую в холдинг Виктора Вексельберга «Ренова», он организовал преступное сообщество, которое в частности заплатило около 800 млн рублей руководству Республики Коми в обмен на преференции в бизнесе. Слободин подробно анализирует энергетический рынок региона и приводит цифры, говорящие о том, что ЗАО «Комплексные энергетические системы» никаких преференций не получала. Зато преференции оказывались конкуренту «Реновы» «Республиканской Генерирующей компании», подконтрольной экс-заместителю председателя правительства Республики Коми Константину Ромаданову, который сейчас является одним из главных свидетелей по уголовному делу против Слободина и его коллег.

Обвинение основано на очень сильном воображении и крайне широкой интерпретацией обычной коммерческой и корпоративной деятельности. Действующие заявленные мотивы для коррумпирования и те, кто являются главными свидетелями (вернее свидетелем), не выдерживают никакой критики и не проходят проверку ни фактами, ни логикой, ни здравым смыслом, но, возможно, факты, логика и здравый смысл не нужны нашей судебной системе, — резюмирует Слободин.