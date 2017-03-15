Медиа-коммуникационный союз подготовил набор поправок в законы «Об информации», «О связи» и Кодекс об административных правонарушениях, которые будут регулировать деятельность мессенджеров, «Известия» ознакомились с пояснительной запиской к этому документу. Законопроект обязывает владельцев мессенджеров зарегистрироваться в Роскомнадзоре в течении пяти дней после отправки соответствующего уведомления надзорным ведомством.

Владельцам мессенджеров придется выполнять требования по идентификации пользователей через операторов связи; недопущению массовых рассылок, а также информации, распространяемой с нарушением законодательства; обеспечению конфиденциальности передаваемых сообщений; рассылке сообщений по инициативе федеральных органов исполнительной власти. Самый проблемный пункт — это индентификация пользователей. Теоретически операторы связи и так обязаны собирать паспортные данные при подключении абонентов, но не очень понятно, как быть, если пользователь регистрируется с чужого компьютера и т. д.

Если мессенджер не выполняет требование Роскомнадзора по регистрации в России или идентификации пользователей, то по решению суда он может быть заблокирован. За неисполнение требований законодательства на владельца мессенджера может быть наложен штраф: для физлиц от 3000 до 5000 рублей; для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 800 тысяч до одного миллиона.